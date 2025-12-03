Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:45

Нутрициолог перечислила продукты, замедляющие старение организма

Нутрициолог Ромашина: черника помогает замедлить общее старение организма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Черника, малина, клубника, орехи, семена, темный шоколад, яблоки, виноград и цитрусовые позволяют замедлить общее старение организма, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог Ольга Ромашина. Она отметила, что в этих продуктах содержатся полифенолы.

Полифенолы помогают организму бороться с оксидативным стрессом, уменьшают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и артериальное давление, предотвращает образование тромбов, сахарный диабет и некоторые виды рака, а также замедляет старение организма, — перечислила Ромашина.

Кроме того, эти природные соединения улучшают обмен веществ и поддерживают микробиом кишечника. Ими богаты зерновые и бобовые продукты, лук, капуста и шпинат. Кроме того, полифенолы есть в зеленом и черном чае, красном вине и какао, отметила специалист.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что кальмар может стать бюджетной альтернативой дорогой говядине. По его словам, этот продукт содержит обилие белка.

продукты
здоровье
нутрициологи
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему зять Трампа Кушнер участвовал в переговорах с Путиным
Союзмультфильм и VK представили рекламную коллаборацию
Фон дер Ляйен оценила запрет нефти газа из России
Обедающий в одиночестве в армейской столовой Macan попал на фото
Центробанк может пересмотреть свою позицию в споре банков с маркетплейсами
«Полезный опыт»: Корстин о жизни в США и периоде выступлений в WNBA
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.