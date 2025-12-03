Нутрициолог перечислила продукты, замедляющие старение организма

Черника, малина, клубника, орехи, семена, темный шоколад, яблоки, виноград и цитрусовые позволяют замедлить общее старение организма, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог Ольга Ромашина. Она отметила, что в этих продуктах содержатся полифенолы.

Полифенолы помогают организму бороться с оксидативным стрессом, уменьшают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и артериальное давление, предотвращает образование тромбов, сахарный диабет и некоторые виды рака, а также замедляет старение организма, — перечислила Ромашина.

Кроме того, эти природные соединения улучшают обмен веществ и поддерживают микробиом кишечника. Ими богаты зерновые и бобовые продукты, лук, капуста и шпинат. Кроме того, полифенолы есть в зеленом и черном чае, красном вине и какао, отметила специалист.

