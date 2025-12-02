Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 17:17

Диетолог раскрыл, каким продуктом можно заменить дорогую говядину

Диетолог Пристанский: кальмар станет бюджетной альтернативой говядине

Рыбный рынок Рыбный рынок Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Кальмар может стать бюджетной альтернативой дорогой говядине, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. По его словам, этот продукт содержит обилие белка.

У нас есть очень недооцененный продукт — кальмар. Он стоит чуть дешевле говядины, а белка в нем значительно больше. За счет него можно разнообразить стол, — подчеркнул Пристанский.

Он посоветовал употреблять больше видов мяса, а не заострять внимание на каком-то одном из них. Такой подход позволит насытить организм разнообразными аминокислотами и улучшить самочувствие, пояснил специалист.

Ранее врач Вера Сережина посоветовала добавить в зимний рацион следующие продукты: имбирь, хрен, мясо, яйца, рыбу, орехи и сухофрукты. Она также призвала в холодное время года употреблять капусту, редьку, свеклу, морковь и тыкву.

продукты
диетологи
рацион
здоровье
