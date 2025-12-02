День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 10:54

Россиянам перечислили продукты для поддержания здоровья зимой

Врач Сережина: зимой следует есть больше мясных продуктов и имбиря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зимой в рацион питания рекомендуется добавить имбирь, хрен, мясные продукты, яйца, рыбу, орехи и сухофрукты, заявила РИАМО врач Вера Сережина. Она посоветовала в холодное время года регулярно употреблять капусту, редьку, свеклу, морковь и тыкву.

В рационе обязательно должны быть мясные продукты, а классический традиционный холодец — это не просто набор белков и жиров, а концентрат коллагена, витаминов и факторов роста. Не стоит забывать и о продуктах с антибактериальным и противовирусным эффектом — имбире и хрене, — отметила Сережина.

Врач призвала включить в рацион грибы, которые богаты витаминами и белком. В качестве напитков она порекомендовала морсы и чай с замороженными ягодами. При этом зимой следует отказаться от мучных изделий и макарон. Быстрые углеводы дают лишь кратковременный прилив энергии и не питают организм, пояснила специалист.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что высокобелковая диета способна привести к развитию остеопороза. По ее словам, критическая ситуация возникает, когда человек увеличивает долю белка в питании, но не повышает потребление жидкости.

здоровье
продукты
рацион
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секс в апарт-отеле закончился убийством и уголовным делом
Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой по одному вопросу
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.