Россиянам перечислили продукты для поддержания здоровья зимой Врач Сережина: зимой следует есть больше мясных продуктов и имбиря

Зимой в рацион питания рекомендуется добавить имбирь, хрен, мясные продукты, яйца, рыбу, орехи и сухофрукты, заявила РИАМО врач Вера Сережина. Она посоветовала в холодное время года регулярно употреблять капусту, редьку, свеклу, морковь и тыкву.

В рационе обязательно должны быть мясные продукты, а классический традиционный холодец — это не просто набор белков и жиров, а концентрат коллагена, витаминов и факторов роста. Не стоит забывать и о продуктах с антибактериальным и противовирусным эффектом — имбире и хрене, — отметила Сережина.

Врач призвала включить в рацион грибы, которые богаты витаминами и белком. В качестве напитков она порекомендовала морсы и чай с замороженными ягодами. При этом зимой следует отказаться от мучных изделий и макарон. Быстрые углеводы дают лишь кратковременный прилив энергии и не питают организм, пояснила специалист.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что высокобелковая диета способна привести к развитию остеопороза. По ее словам, критическая ситуация возникает, когда человек увеличивает долю белка в питании, но не повышает потребление жидкости.