Российский аэропорт приостановил работу на фоне угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Оренбурга временно приостановил работу на фоне предупреждения об угрозе БПЛА, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующие меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА на регион. Он призвал местных жителей проявить бдительность и ожидать дальнейшей информации от местного правительства.
Ранее Кореняко объявил о введении временных ограничений на полеты в международном московском аэропорту Домодедово. Он отметил, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.
До этого более 300 российских туристов не могли вылететь из аэропорта Внуково в направлении Вьетнама из-за технической неисправности самолета. Рейс в Нячанг был задержан на несколько часов после поломки воздушного судна Boeing 767-300. Среди ожидающих пассажиров были беременные женщины и дети младшего возраста. Изначально им пришлось ночевать прямо на полу терминала.