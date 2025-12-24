Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 07:54

Российский аэропорт приостановил работу на фоне угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аэропорт Оренбурга временно приостановил работу на фоне предупреждения об угрозе БПЛА, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующие меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА на регион. Он призвал местных жителей проявить бдительность и ожидать дальнейшей информации от местного правительства.

Ранее Кореняко объявил о введении временных ограничений на полеты в международном московском аэропорту Домодедово. Он отметил, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

До этого более 300 российских туристов не могли вылететь из аэропорта Внуково в направлении Вьетнама из-за технической неисправности самолета. Рейс в Нячанг был задержан на несколько часов после поломки воздушного судна Boeing 767-300. Среди ожидающих пассажиров были беременные женщины и дети младшего возраста. Изначально им пришлось ночевать прямо на полу терминала.

ограничения
самолеты
аэропорты
Росавиация
Оренбург
Оренбургская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о гибели сотрудников ДПС в результате взрыва в Москве
Опрос показал, сколько россиян планируют работать в новогодние праздники
Украинку арестовали за торговлю человеческими органами
Ужин за 30 минут: куриные рулетики с сыром в духовке — сочные и нежные!
Мальчик допустил оплошность стоимостью $280 тыс. при попытке помочь матери
«Не дождешься помощи»: Трамп рассмешил Сталлоне на вручении премии
Россияне в начале 2026 года увидят серию затмений
Росавиация ограничила работу аэропорта в еще одном российском городе
«Не поможет»: Фадеев высказался о снижении качества музыки из-за ИИ
Стало известно, когда в 2026 году россияне смогут увидеть суперлуние
Назван российский певец, выпустивший самый интересный альбом в 2025 году
Крупнейший российский аэропорт оказался под ограничениями
Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за сильного тумана
Пирог мечты: лимонный курд из готового песочного теста за полчаса
Третий беспилотник за ночь попытался атаковать Москву
Раскрыта новая схема мошенников под видом сотрудников военкомата
Российский аэропорт приостановил работу на фоне угрозы атаки БПЛА
В Тульской области вспыхнуло предприятие на фоне атаки БПЛА
Аглая Тарасова впервые вышла на связь после суда и попросила о помощи
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.