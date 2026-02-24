Додобоня оправилась в приюте после стресса Собака Додобоня из Челябинска начала оправляться от стресса в приюте

Собака Додобоня из Челябинска оправилась в приюте после перенесенного стресса, сообщает 360.ru. Руководитель приюта рассказала, что животное уже пьет и ест.

Уже работника покусала, прикусила ему руку. Она в стрессе, естественно, — приехала в новое место… Думаю, будет все нормально, — рассказала собеседница издания.

Она отметила, что собаке, скорее всего, не получится найти новую семью — по словам руководителя приюта, животное слишком дикое. Если хозяев не найдут, Додобоня останется жить на территории приюта.

Ранее сообщалось, что сеть пиццерий возьмет на себя расходы на содержание и лечение в приюте собаки, которую в мороз укрыл курьер из Челябинска. Животное уже доставили в центр помощи, где о нем позаботятся.