Игра на электрогитаре сгубила студента РГГУ

Студент Российского государственного гуманитарного университета погиб от удара током во время подготовки к концерту, сообщает Telegram-канал Mash. 23-летний мужчина из Балашихи был бас-гитаристом вузовского ансамбля.

Молодой человек пришел в актовый зал на проверку звука и подключил инструмент — все было в порядке. Однако, когда музыканты начали выступать, он взял гитару, внезапно дернулся и потерял сознание. Студента срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось — он скончался, не приходя в себя.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать пересечение сигнального шнура с проводами питания электроусилителей. Также рассматривается версия о неправильном заземлении сигнального кабеля гитары, что и привело к фатальному удару током.

