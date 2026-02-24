Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 14:29

Игра на электрогитаре сгубила студента РГГУ

Mash: студент РГГУ умер после удара током от электрогитары

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Студент Российского государственного гуманитарного университета погиб от удара током во время подготовки к концерту, сообщает Telegram-канал Mash. 23-летний мужчина из Балашихи был бас-гитаристом вузовского ансамбля.

Молодой человек пришел в актовый зал на проверку звука и подключил инструмент — все было в порядке. Однако, когда музыканты начали выступать, он взял гитару, внезапно дернулся и потерял сознание. Студента срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось — он скончался, не приходя в себя.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать пересечение сигнального шнура с проводами питания электроусилителей. Также рассматривается версия о неправильном заземлении сигнального кабеля гитары, что и привело к фатальному удару током.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае на озере в Яковлевском округе под лед провалился 11-летний мальчик. Несчастный случай произошел на местном водоеме, который жители называют Байкал. Ребенок оказался в воде, гуляя по непрочному льду. Утонувшего мальчика обнаружили местные жители, они же вытащили тело из воды.

