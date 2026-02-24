Названы дисциплины Паралимпиады, в которых выступят российские спортсмены Глава ПКР Рожков: паралимпийцы из РФ поборются за 18 комплектов медалей в Италии

Российские спортсмены поборются за 18 комплектов медалей на Паралимпийских играх 2026 года в Италии, заявил в беседе с «Матч ТВ» глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Так, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина примут участие в пяти дисциплинах — суперкомбинации, скоростном спуске, гигантском слаломе, слаломе и супергиганте.

Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным выступят в спринте и гонках на 10 и 20 километров. Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Шеббо Монзер Филипп, которые выступают в одном классе, поучаствуют в слаломе и сноуборд‑кроссе.

На сегодня получается, что спортсмены Паралимпийской делегации России будут бороться за 18 комплектов медалей, — уточнил Рожков.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет не станет отменять решение по допуску российских и белорусских спортсменов до Паралимпиады в Италии с флагом и гимном. Президент МПК Эндрю Парсонс напомнил, что Игры пройдут с 6 по 15 марта.

До этого спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли поддержал участие российских паралимпийцев с флагом и гимном РФ. Политик отметил, что спорт должен быть доступен для всех.