Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 14:30

Названы дисциплины Паралимпиады, в которых выступят российские спортсмены

Глава ПКР Рожков: паралимпийцы из РФ поборются за 18 комплектов медалей в Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские спортсмены поборются за 18 комплектов медалей на Паралимпийских играх 2026 года в Италии, заявил в беседе с «Матч ТВ» глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Так, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина примут участие в пяти дисциплинах — суперкомбинации, скоростном спуске, гигантском слаломе, слаломе и супергиганте.

Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным выступят в спринте и гонках на 10 и 20 километров. Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Шеббо Монзер Филипп, которые выступают в одном классе, поучаствуют в слаломе и сноуборд‑кроссе.

На сегодня получается, что спортсмены Паралимпийской делегации России будут бороться за 18 комплектов медалей, — уточнил Рожков.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет не станет отменять решение по допуску российских и белорусских спортсменов до Паралимпиады в Италии с флагом и гимном. Президент МПК Эндрю Парсонс напомнил, что Игры пройдут с 6 по 15 марта.

До этого спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли поддержал участие российских паралимпийцев с флагом и гимном РФ. Политик отметил, что спорт должен быть доступен для всех.

Россия
спортсмены
Паралимпиада
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии раскрыли масштаб помощи Украине
Хинштейн рассказал, как Курская область отвечает на атаки дронов
Олимпийский чемпион не включил Россию в число лидеров в фигурном катании
Заявление Киева о возвращении 400 «квадратов» территорий назвали фейком
Врач рассказала, из чего состоит иммунитет
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.