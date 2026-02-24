Зимняя Олимпиада — 2026
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие...»

Актриса Ирина Шевчук скончалась в возрасте 74 лет

Ирина Шевчук Ирина Шевчук Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»
Актриса Ирина Шевчук скончалась в возрасте 74 лет, сообщила ее дочь, артистка Александра Афанасьева-Шевчук в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, это произошло после продолжительной болезни.

Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю, — написала артистка.

Ранее стало известно о смерти советской и российской актрисы Людмилы Солоденко, которая ушла из жизни на 77-м году. По информации источника, артистка скончалась 13 февраля. Дата и причина смерти не уточняются.

Также стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Галины Федоровой. Она умерла в возрасте 90 лет. Федорова известна по сериалам «Интерны» и «Папины дочки». Помимо актерской карьеры, Федорова была кастинг-директором «Мосфильма» в Рязанской области, где помогала многим начинающим актерам получить их первые роли.

До этого из жизни ушла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. Советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко скончалась на 91-м году жизни у себя дома в Москве.

