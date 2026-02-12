Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек» Актриса Галина Федорова умерла на 84-м году жизни

Актриса театра и кино Галина Федорова умерла в возрасте 83 лет, сообщила пресс-служба Рязанского театра драмы, где она много лет служила. Федорова известна по сериалам «Интерны» и «Папины дочки».

Ушла из жизни Галина Андриановна Федорова, ветеран сцены, Заслуженная артистка РСФСР. Она служила в Рязанском театре драмы с 1963 по 1991 год, — говорится в сообщении.

С 2003 года Федорова активно работала в кино и на телевидении. Она снималась в таких проектах, как драма «Русские бабы», а также во многих других картинах. Помимо актерской карьеры, Федорова была кастинг-директором «Мосфильма» в Рязанской области, где помогала многим начинающим актерам получить их первые роли.

Ранее в Оренбурге на 93-м году жизни скончалась старейшая актриса областного драматического театра им. Горького, заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская. Как сообщила пресс-служба учреждения, она посвятила сцене более шести десятилетий, став яркой представительницей местной театральной династии.

До этого стало известно о смерти вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова. Советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко умерла на 91-м году жизни у себя дома в Москве.