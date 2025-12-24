Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 07:50

В Тульской области вспыхнуло предприятие на фоне атаки БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пожар произошел в ходе отражения атаки БПЛА на территории одного из предприятий в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В ходе отражения воздушной атаки обломками БПЛА <...> на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет, — отметил он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в Тульской области. Жители Ефремовского района рассказали, что услышали не менее 10 хлопков начиная с 03:20 мск, в небе мелькали вспышки.

Тем временем система ПВО уничтожила 141 украинский беспилотник в небе над 14 регионами России. Наибольшее количество целей было сбито над Брянской областью (35 дронов) и Республикой Крым (32 дрона). Значительное число БПЛА также ликвидировано над Краснодарским краем (22) и Тульской областью (15).

До этого стало известно, что операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили пять тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Дроны противника были сбиты с помощью FPV-беспилотников и специальных тросовых систем.

