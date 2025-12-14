Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 12:55

ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Силы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили над Россией 10 беспилотников ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, 14 декабря в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны.

14 декабря в период с 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в министерстве.

Так, три БПЛА удалось ликвидировать над территорией Курской области, по два — над территориями Брянской и Тульской областей. По одному дрону было сбито над территориями Ростовской, Калужской и Орловской областей, резюмировали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что ПВО в ночь на 14 декабря уничтожила 141 украинский беспилотник в небе над 14 регионами России. Наибольшее количество целей было сбито над Брянской областью (35 дронов) и Республикой Крым (32 дрона). Значительное число БПЛА также ликвидировано над Краснодарским краем (22) и Тульской областью (15).

До этого стало известно, что операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили пять тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Дроны противника были сбиты с помощью FPV-беспилотников и специальных тросовых систем.

беспилотники
ПВО
Россия
ВСУ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Председатель Госдумы поздравил еврейскую общину с праздником
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026
Погода в Москве в понедельник, 15 декабря: ждать ли снегопада и холода
Стал известен победитель гонки преследования на этапе Кубка России
Песков напомнил Европе о фашизме и его реальной цене
Теракт в Сиднее 14 декабря: подробности, сколько погибло, что с россиянами
В Твери банк вернул россиянину переведенные мошенникам деньги
ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа
Россияне были на пляже Сиднея с кровавой бойней
В Кремле отреагировали на заявление НАТО о подготовке к войне с Россией
Школьник пырнул одноклассника ножом в российском городе
Песков емко ответил на вопрос о призыве Рютте «сражаться с русскими»
Появилось видео, как безоружный прохожий обезвреживает стрелка в Сиднее
Российские войска оставили ВСУ без важного ресурса
Продюсер раскрыл, достигнет ли Маликов популярности Кадышевой у зумеров
Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожье
В Минобороны отчитались о работе ПВО за сутки
Минобороны России раскрыло катастрофические потери ВСУ
Появились первые кадры стрельбы на пляже в Сиднее, где погибли люди
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.