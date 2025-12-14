ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа

Силы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили над Россией 10 беспилотников ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, 14 декабря в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны.
14 декабря в период с 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в министерстве.
Так, три БПЛА удалось ликвидировать над территорией Курской области, по два — над территориями Брянской и Тульской областей. По одному дрону было сбито над территориями Ростовской, Калужской и Орловской областей, резюмировали в Минобороны.
Ранее сообщалось, что ПВО в ночь на 14 декабря уничтожила 141 украинский беспилотник в небе над 14 регионами России. Наибольшее количество целей было сбито над Брянской областью (35 дронов) и Республикой Крым (32 дрона). Значительное число БПЛА также ликвидировано над Краснодарским краем (22) и Тульской областью (15).
До этого стало известно, что операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили пять тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Дроны противника были сбиты с помощью FPV-беспилотников и специальных тросовых систем.