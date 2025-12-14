ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа

ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа

Силы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили над Россией 10 беспилотников ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, 14 декабря в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны.

14 декабря в период с 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в министерстве.

Так, три БПЛА удалось ликвидировать над территорией Курской области, по два — над территориями Брянской и Тульской областей. По одному дрону было сбито над территориями Ростовской, Калужской и Орловской областей, резюмировали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что ПВО в ночь на 14 декабря уничтожила 141 украинский беспилотник в небе над 14 регионами России. Наибольшее количество целей было сбито над Брянской областью (35 дронов) и Республикой Крым (32 дрона). Значительное число БПЛА также ликвидировано над Краснодарским краем (22) и Тульской областью (15).

До этого стало известно, что операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили пять тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Дроны противника были сбиты с помощью FPV-беспилотников и специальных тросовых систем.