Средства ПВО защитили 14 регионов России от ночных атак ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило Минобороны РФ. Воздушная атака была отражена над территориями 14 регионов страны.
По данным ведомства, перехват дронов осуществлялся с 23:00 13 декабря до 07:00 14 декабря по московскому времени. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.
С 23:00 мск 13.12 до 07:00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — уточняется в сообщении.
Наибольшее количество целей было зафиксировано над Брянской областью (35 дронов) и Республикой Крым (32 дрона). Значительное число беспилотников также сбито над Краснодарским краем (22) и Тульской областью (15).
Территорию Калужской области пытались атаковать 13 дронов, а Курской — семь БПЛА. Над Рязанской и Ростовской областями ПВО сбила по четыре беспилотника, три уничтожено под Белгородом, два — под Санкт-Петербургом.
Единичные аппараты ликвидированы над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом. Информации о повреждениях на земле или возможных жертвах в официальном сообщении Минобороны не содержится.
Ранее сообщалось, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 94 БПЛА ВСУ. Все сбитые дроны были самолетного типа.