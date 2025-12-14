Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 07:34

Средства ПВО защитили 14 регионов России от ночных атак ВСУ

Минобороны РФ: силы ПВО ликвидировали 141 беспилотник над 14 регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило Минобороны РФ. Воздушная атака была отражена над территориями 14 регионов страны.

По данным ведомства, перехват дронов осуществлялся с 23:00 13 декабря до 07:00 14 декабря по московскому времени. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

С 23:00 мск 13.12 до 07:00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — уточняется в сообщении.

Наибольшее количество целей было зафиксировано над Брянской областью (35 дронов) и Республикой Крым (32 дрона). Значительное число беспилотников также сбито над Краснодарским краем (22) и Тульской областью (15).

Территорию Калужской области пытались атаковать 13 дронов, а Курской — семь БПЛА. Над Рязанской и Ростовской областями ПВО сбила по четыре беспилотника, три уничтожено под Белгородом, два — под Санкт-Петербургом.

Единичные аппараты ликвидированы над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом. Информации о повреждениях на земле или возможных жертвах в официальном сообщении Минобороны не содержится.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 94 БПЛА ВСУ. Все сбитые дроны были самолетного типа.

