24 декабря 2025 в 07:41

«Будет много огня»: китаист дал «страшноватый» прогноз на 2026 год

Китаист Виногродский: 2026 год не будет счастливым и гладким

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Наступающий 2026 год не будет гладким и счастливым, заявил NEWS.ru специалист по предназначенной для гаданий «Книге перемен» Бронислав Виногродский. По его словам, новых военных кампаний ожидать не стоит, но «все время будет страшновато». Также он отметил, что год пройдет под знаком огненной лошади, которая предвещает «много огня».

Он не будет гладкий и счастливый, конечно. 2026 год пройдет под знаком огненной лошади. Это значит, будет много огня. Но близится конец цикла, и огня уже столько было израсходовано на планете. Так что могу сказать, что 2026-й будет, знаете, пузыриться. Каких-то новых военных движений не будет, но все время будет страшновато, — сказал Виногродский.

Ранее основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин предсказал, что в 2026 году закончится горячая фаза специальной военной операции на Украине. По его словам, боевые действия могут прекратиться весной или летом. Однако эксперт считает, что партизанские движения еще какое-то время будут продолжать свою работу по дестабилизации противника.

