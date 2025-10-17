Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине Астролог Левин: спецоперация на Украине закончится весной или летом 2026 года

В 2026 году закончится горячая фаза специальной военной операции на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его словам, боевые действия прекратятся весной или летом. Однако он считает, что партизанские движения еще какое-то время будут продолжать свою работу по дестабилизации противника.

Я предполагаю, что в грядущем году закончится горячая фаза нашей «любви и дружбы» с Украиной. Весной, летом. Боевые действия закончатся, но наверняка партизанщина будет продолжаться, — спрогнозировал Левин.

Он добавил, что 2026 год станет началом нового периода продолжительностью в 15-20 лет. Положительные тенденции прошлых лет будут продолжаться, а некоторые слабые тенденции, наоборот, разрешатся и закончатся, считает астролог.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что украинский конфликт закончится как Первая мировая война. По мнению политика, одна из сторон в какой-то момент не сможет продолжать боевые действия. До этого президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что конфликт между Киевом и Москвой еще долго не закончится, так как у России «очень большая армия».