Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 14:50

Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине

Астролог Левин: спецоперация на Украине закончится весной или летом 2026 года

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В 2026 году закончится горячая фаза специальной военной операции на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его словам, боевые действия прекратятся весной или летом. Однако он считает, что партизанские движения еще какое-то время будут продолжать свою работу по дестабилизации противника.

Я предполагаю, что в грядущем году закончится горячая фаза нашей «любви и дружбы» с Украиной. Весной, летом. Боевые действия закончатся, но наверняка партизанщина будет продолжаться, — спрогнозировал Левин.

Он добавил, что 2026 год станет началом нового периода продолжительностью в 15-20 лет. Положительные тенденции прошлых лет будут продолжаться, а некоторые слабые тенденции, наоборот, разрешатся и закончатся, считает астролог.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что украинский конфликт закончится как Первая мировая война. По мнению политика, одна из сторон в какой-то момент не сможет продолжать боевые действия. До этого президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что конфликт между Киевом и Москвой еще долго не закончится, так как у России «очень большая армия».

астролог
прогнозы
СВО
Россия
Украина
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»
Гламурная блондинка убила четырех знакомых и травила собак: что известно
«Реальная возможность»: в Госдуме оценили создание туннеля «Путин — Трамп»
Гуфа призвали отдать часть средств с концертов в Москве на нужды СВО
Дрон ВСУ отправил в больницу супружескую пару в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.