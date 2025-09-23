Трамп спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине Трамп допустил, что конфликт на Украине еще долго не закончится

В ходе встречи на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп предположил, что конфликт между Киевом и Москвой еще долго не закончится. Он отметил, что у России «очень большая армия».

Очень тяжелые бои. Кажется, что это не закончится еще долго, — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее сообщалось, что американский лидер во время выступления в ООН упомянул Россию 10 раз. Президента РФ Владимира Путина — один раз. Глава Белого дома говорил о конфликте на Украине и призывал европейских партнеров присоединиться к санкциям США против России.

Позже Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью выступить с трибуны.

Выступление американского лидера в Генассамблее ООН началось с неработающего телесуфлера. Сам Трамп отметил, что не возражает говорить без него. Однако глава Белого дома пообещал «большие проблемы» виновному за неисправность гаджета.