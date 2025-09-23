Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 21:19

На выступлении в ГА ООН Трамп неоднократно упомянул Россию

Трамп упомянул Россию 10 раз в ходе выступления на ГА ООН

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на юбилейной Генассамблее ООН упомянул Россию 10 раз, передает РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина — один раз.

Американский лидер говорил о конфликте на Украине и призывал европейских партнеров присоединиться к санкциям США против России. Республиканец отметил, что Вашингтон намерен ввести против Москвы «серьезные» запретительные меры, если она не согласится завершить конфликт с Киевом.

Отмечается также, что выступление Трампа продолжалось 57 минут. Обычно речи выступающих на ГА продолжаются почти вдвое короче.

Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью выступить с трибуны.

Выступление американского лидера в Генассамблее ООН началось с неработающего телесуфлера. Сам Трамп добавил, что не возражает говорить без него. Однако глава Белого дома пообещал «большие проблемы» виновному за неисправность гаджета.

Также стало известно, что агенты Секретной службы США изъяли более 100 тысяч сим-карт и 300 серверов возле здания ООН в Нью-Йорке. Оборудование находилось в 55 километрах от штаб-квартиры организации и могло использоваться для прослушки и создания помех. В помещениях серверы с антеннами и сим-картами занимали целые стеллажи от пола до потолка.

Дональд Трамп
Владимир Путин
ООН
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о реакции Мелании Трамп на просьбу жены Зеленского
Макрон не дал Трампу «помечтать» о Нобелевской премии мира
Суд рассмотрит иск к Алле Пугачевой
Трамп разрешил странам НАТО сбивать самолеты России
Скорая и трактор столкнулись на Кронштадском бульваре в Москве
Трамп начал отсчет в вопросе доверия Путину
Американку депортировали с райского острова за слишком «взрослые» семинары
«Подземный десант» в деле. Как ВС РФ берут Купянск: наступление 23 сентября
Круче «Орешника»? Новый ракетный комплекс РФ может уничтожить США
В Раде указали на главное различие Запада и Украины в отношении СВО
Суд оштрафовал жительницу Урала за угрозы в адрес чиновника
Медведев предупредил США о риске прямого конфликта с Россией
Трамп спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
В Иране раскрыли позицию по созданию ядерного оружия
Иран ответил на предложение США о переговорах
На выступлении в ГА ООН Трамп неоднократно упомянул Россию
В Венгрии ответили на требования Трампа отказаться от российской нефти
В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России
Гостиницы, миллиарды, ОПГ: топ судей-коррупционеров, получивших приговоры
В Новосибирском зоопарке сотрудники МЧС ликвидировали пожар
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.