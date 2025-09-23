На выступлении в ГА ООН Трамп неоднократно упомянул Россию Трамп упомянул Россию 10 раз в ходе выступления на ГА ООН

Глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на юбилейной Генассамблее ООН упомянул Россию 10 раз, передает РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина — один раз.

Американский лидер говорил о конфликте на Украине и призывал европейских партнеров присоединиться к санкциям США против России. Республиканец отметил, что Вашингтон намерен ввести против Москвы «серьезные» запретительные меры, если она не согласится завершить конфликт с Киевом.

Отмечается также, что выступление Трампа продолжалось 57 минут. Обычно речи выступающих на ГА продолжаются почти вдвое короче.

Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью выступить с трибуны.

Выступление американского лидера в Генассамблее ООН началось с неработающего телесуфлера. Сам Трамп добавил, что не возражает говорить без него. Однако глава Белого дома пообещал «большие проблемы» виновному за неисправность гаджета.

Также стало известно, что агенты Секретной службы США изъяли более 100 тысяч сим-карт и 300 серверов возле здания ООН в Нью-Йорке. Оборудование находилось в 55 километрах от штаб-квартиры организации и могло использоваться для прослушки и создания помех. В помещениях серверы с антеннами и сим-картами занимали целые стеллажи от пола до потолка.