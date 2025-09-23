Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 20:04

Трамп оценил реакцию на свое выступление в ООН

Трамп заявил, что его почти часовое выступление в ООН восприняли хорошо

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/VANESSA CARVALHO/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью выступить с трибуны.

Я считаю, что речь была воспринята очень хорошо. Она в основном была сосредоточена на энергетике и миграции. Я говорил об этом уже давно, и именно эта площадка стала лучшей для таких заявлений. Надеюсь, каждый удосужится ее послушать, — отметил Трамп.

Выступление американского лидера в Генассамблее ООН началось с неработающего телесуфлера. Сам Трамп отметил, что не возражает говорить без него. Однако глава Белого дома пообещал «большие проблемы» виновному за неисправность гаджета.

Между тем стало известно, что агенты Секретной службы США изъяли более 100 тысяч сим-карт и 300 серверов возле здания ООН в Нью-Йорке. Оборудование находилось в 55 километрах от штаб-квартиры организации и могло использоваться для прослушки и создания помех. В помещениях серверы с антеннами и сим-картами занимали целые стеллажи от пола до потолка.

Дональд Трамп
ООН
выступления
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выступлении в ГА ООН Трамп неоднократно упомянул Россию
В Венгрии ответили на требования Трампа отказаться от российской нефти
В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России
Гостиницы, миллиарды, ОПГ: топ судей-коррупционеров, получивших приговоры
В новосибирском зоопарке сотрудники МЧС ликвидировали пожар
ВСУ перемалывают в мясорубке: ситуация на фронтах СВО вечером 23 сентября
В ЛНР задержали подростков за убийство пенсионеров ради 70 тысяч рублей
Девушка загадочно умерла через несколько дней после свадьбы
Финансовая подушка безопасности: сколько денег надо накопить и где их взять
В посольстве России ответили на обвинения Норвегии в нарушении границ
«Сердцу не прикажешь»: Кемстач рассказал об отношениях с Миланой Стар
«Банальный грабеж»: посол о попытках Канады отобрать российский самолет
Альпака и ламы сгорели заживо при пожаре в Новосибирском зоопарке
Военэксперт объяснил, как РФ выследила организаторов атаки на Форос
Делегации Генассамблеи ООН начали покидать зал после выступления Трампа
Чадов заявил о планах обанкротить бывшего друга за неоплаченный сценарий
Путин жестко отомстил за Крым: спецназ Зеленского разметало под Одессой
Нежность на тарелке: рецепт курицы с брокколи под сливочным соусом
Грузия отказалась от участия в важном мероприятии ЕС
В Рязанской области педофила лишили российского гражданства
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.