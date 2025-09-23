Трамп оценил реакцию на свое выступление в ООН Трамп заявил, что его почти часовое выступление в ООН восприняли хорошо

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью выступить с трибуны.

Я считаю, что речь была воспринята очень хорошо. Она в основном была сосредоточена на энергетике и миграции. Я говорил об этом уже давно, и именно эта площадка стала лучшей для таких заявлений. Надеюсь, каждый удосужится ее послушать, — отметил Трамп.

Выступление американского лидера в Генассамблее ООН началось с неработающего телесуфлера. Сам Трамп отметил, что не возражает говорить без него. Однако глава Белого дома пообещал «большие проблемы» виновному за неисправность гаджета.

Между тем стало известно, что агенты Секретной службы США изъяли более 100 тысяч сим-карт и 300 серверов возле здания ООН в Нью-Йорке. Оборудование находилось в 55 километрах от штаб-квартиры организации и могло использоваться для прослушки и создания помех. В помещениях серверы с антеннами и сим-картами занимали целые стеллажи от пола до потолка.