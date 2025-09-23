Целую сеть прослушки нашли у штаб-квартиры ООН перед выступлением Трампа NYT: рядом со штаб-квартирой ООН нашли прослушку перед выступлением Трампа

Агенты Секретной службы США изъяли более 100 тысяч сим-карт и 300 серверов возле здания ООН в Нью-Йорке, сообщает The New York Times. Оборудование находилось в 55 километрах от штаб-квартиры организации, где выступал президент Дональд Трамп, и могло использоваться для прослушки и создания помех.

Сеть устройств была способна отправлять до 30 млн текстовых сообщений в минуту и могла вывести из строя несколько вышек сотовой связи. В помещениях серверы с антеннами и сим-картами занимали целые стеллажи от пола до потолка.

Как утверждают журналисты, в итоге была ликвидирована «телекоммуникационная угроза» на территории сразу трех округов Нью-Йорка. По одной из версий, сеть могла принадлежать иностранной разведке, по другой — преступному картелю.

Главный агент отделения Секретной службы в Нью-Йорке Мэтт Маккул заявил, что проверяется версия о попытке сорвать работу Генассамблеи ООН и нарушить связь правительственных и экстренных служб во время визитов мировых лидеров. По его словам, о месте расположения оборудования стало известно благодаря другому расследованию, связанному с анонимными телефонными угрозами высокопоставленным чиновникам США весной 2025 года.

Во время выступление Трампа в Генассамблее ООН началось с неработающего телесуфлера. Сам американский президент отметил, что не возражает говорить без него. Однако Трамп пообещал «большие проблемы» виновному за неисправность гаджета.