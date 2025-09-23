Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:43

Трампу предоставили сломанный телесуфлер на Генассамблее ООН

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Выступление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое транслировала пресс-служба Белого дома, началось с неработающего телесуфлера. Сам американский лидер отметил, что не возражает говорить без него. Однако Трамп пообещал «большие проблемы» виновному за неисправность гаджета.

Я не возражаю произнести речь без телесуфлера, поскольку он не работает. Несмотря на это, я очень рад быть с вами здесь. Могу лишь сказать, что у ответственного за телесуфлер большие проблемы, — сказал политик.

В ходе сессии Генассамблеи Трамп также выразил мнение, что Организация Объединенных Наций не использует свой потенциал. По словам хозяина Белого дома, структура далека от того, чтобы эффективно решать международные конфликты.

Ранее директор Центра политической информации Алексей Мухин оценил выступление президента России Владимира Путина на заседании Совбеза о продлении ДСНВ. По его словам, глава государства фактически предложил американскому коллеге вернуться к стратегической безопасности.

США
Дональд Трамп
ООН
ГА ООН
Генассамблея ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп побил рекорд по выступлению на ГА ООН
Турбопрослушку нашли рядом со штаб-квартирой ООН перед выступлением Трампа
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске двое детей погибли при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.