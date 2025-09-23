Трампу предоставили сломанный телесуфлер на Генассамблее ООН

Выступление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое транслировала пресс-служба Белого дома, началось с неработающего телесуфлера. Сам американский лидер отметил, что не возражает говорить без него. Однако Трамп пообещал «большие проблемы» виновному за неисправность гаджета.

Я не возражаю произнести речь без телесуфлера, поскольку он не работает. Несмотря на это, я очень рад быть с вами здесь. Могу лишь сказать, что у ответственного за телесуфлер большие проблемы, — сказал политик.

В ходе сессии Генассамблеи Трамп также выразил мнение, что Организация Объединенных Наций не использует свой потенциал. По словам хозяина Белого дома, структура далека от того, чтобы эффективно решать международные конфликты.

Ранее директор Центра политической информации Алексей Мухин оценил выступление президента России Владимира Путина на заседании Совбеза о продлении ДСНВ. По его словам, глава государства фактически предложил американскому коллеге вернуться к стратегической безопасности.