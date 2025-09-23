«Очень грамотно»: политолог об обращении Путина к Трампу по ДСНВ

«Очень грамотно»: политолог об обращении Путина к Трампу по ДСНВ Политолог Мухин: Путин предложил Трампу восстановить стратегическую безопасность

Президент России Владимир Путин фактически предложил американскому коллеге Дональду Трампу вернуться к стратегической безопасности, заявил радио «Комсомольская правда» директор Центра политической информации Алексей Мухин. Таким образом он оценил выступление российского лидера на заседании Совбеза о продлении договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и его обращение к главе Белого дома.

Я думаю, что Владимир Владимирович очень грамотно поставил Трампа перед простой задачей: если вы действительно миротворцы, Соединенные Штаты, то давайте восстанавливать стратегическую безопасность, причем делать это вместе, согласовано, — заявил он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин заранее не информировал Трампа о предложении продлить ДСНВ. Так он ответил на вопрос журналистов, доводилась ли идея продления до американской стороны заранее.