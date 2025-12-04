Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 09:00

В ООН прошло голосование по резолюции об украинских детях

Меньше половины стран ООН проголосовали за резолюцию об украинских детях

Штаб-квартира ООН Штаб-квартира ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
Голосование за антироссийский проект резолюции по украинским детям прошло в ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В его поддержку высказались меньше половины стран — участниц всемирной организации. Однако, несмотря на это, проект все же был принят, передает ТАСС.

Документ получил название «Возвращение украинских детей». В общей сложности за него проголосовала 91 делегация. При этом 57 государств воздержались, а 12 стран, включая Россию, выступили против. Еще более трех десятков государств вовсе не принимали участие в голосовании.

Ранее программа по отправке украинских детей-сирот в Турцию обернулась скандалом с беременностью несовершеннолетних. Так, две девочки родили детей от поваров турецких отелей. Программа была инициирована женой президента Украины Владимира Зеленского Еленой.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленскому и его окружению безразлична судьба украинских детей. По ее словам, Киев поднимает данный вопрос, чтобы привлечь финансовую поддержку Запада.

