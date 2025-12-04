Жена Зеленского оскандалилась с программой по вывозу сирот в Турцию

Программа по отправке украинских детей-сирот в Турцию обернулась скандалом с беременностью несовершеннолетних, сообщает местный портал NV.ua. Две девочки родили детей от поваров турецких отелей. Программа была инициирована женой президента Украины Владимира Зеленского Еленой.

Как отмечается, на проект выделили $10 млн. Часть средств пожертвовали сами украинцы. После того как стало известно о беременности девочек 14 и 16 лет, их вернули на родину, где они и родили. После этого их записали студентками техникума.

Участники программы сообщили о систематических нарушениях их прав. По их свидетельствам, представители украинского дипломатического ведомства принуждали детей к участию в постановочных видео с песнями и танцами для дальнейшего сбора средств. Отказ от съемок приводил к конфискации мобильных устройств и ограничению в питании.

Бытовые условия проживания детей характеризовались как неудовлетворительные: отмечались антисанитария, недостаток чистой воды и переполненные жилые помещения. Организация учебного процесса систематически срывалась из-за нестабильного интернет-соединения, а учебные планшеты изымались в качестве дисциплинарного наказания.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судьба украинских детей безразлична Владимиру Зеленскому и его окружению. По ее словам, Киев поднимает вопрос о якобы украденных детях, чтобы привлечь финансовую поддержку Запада.