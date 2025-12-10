Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 18:52

Экс-офицер СБУ уличил украинских чиновников в страшном преступлении

Экс-офицер СБУ Прозоров: чиновники из Украины могут быть связаны с вывозом детей

СБУ СБУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вывоз детей-сирот за границу с территории Украины не мог бы осуществляться без участия коррумпированных государственных служащих, заявил в разговоре с ТАСС бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он пояснил, что чаще всего детей вывозят различные благотворительные организации, которые действуют под предлогом их защиты, обучения, лечения или иных благих целей.

Возникает вопрос, а куда же смотрят украинские органы опеки, защиты детей, когда они оформляют такие документы? Ведь без согласования в соответствующих ювенальных органах выезд детей за границу невозможен, — сказал собеседник агентства.

Прозоров отметил, что украинские власти реагируют на подобные факты только тогда, когда дело приобретает масштабный публичный резонанс. По его мнению, им удобнее обвинять Россию в вывозе детей, чем признавать, что несовершеннолетних действительно вывозят с территории страны, в том числе с целью продажи в сексуальное рабство.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о разоблачении преступной сети. Ее участники занимались организацией незаконного вывоза украинских детей-сирот для последующего усыновления за рубежом. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о торговле людьми, подделке документов и незаконном пересечении государственной границы.

сироты
дети
Украина
СБУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата допроса террористов из «Крокуса» в суде
Меняю оливье на салат с манго и креветками — получаю восторг гостей
Флиппинг как способ заработка: что это, плюсы, риски и с чего начать
«Фото сына на надгробиях»: что известно об угрозах семье Влада Соколовского
Экспертиза для Долиной, суровый ответ ВС РФ за Чебоксары: что дальше
Голливудский актер получит главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»
Военный обозреватель объяснил страсть бойцов ВСУ к розовой экипировке
В европейской стране снесли памятник советским войнам
В Саратове проверят коммунальщиков после жалоб на прямую линию президента
Пашинян на видео признался в любви под You’re My Heart, You’re My Soul
Пророчество африканского Ноя. Всемирный потоп начнется 25 декабря? Прогнозы
Кит потушил сигарету курильщика в океанариуме и попал на видео
Секретные данные по делу Эпштейна станут доступны общественности
Без денег и квартиры: мать инвалида осталась без двушки по «схеме Долиной»
В Петербурге накрыли бизнес фиктивных браков с мигрантами
МЧС сообщило новые детали крупного пожара в Петербурге
Бывший российский депутат сел в тюрьму на 12 лет за убийство
Наступление в Запорожье 10 декабря: как идет штурм Гуляйполя и Степногорска
Вы должны сказать это своим детям сегодня: правила безопасности в 2025-м
Рубио запретил «детский» шрифт в документах Госдепа
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов
Общество

Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.