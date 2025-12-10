Экс-офицер СБУ уличил украинских чиновников в страшном преступлении Экс-офицер СБУ Прозоров: чиновники из Украины могут быть связаны с вывозом детей

Вывоз детей-сирот за границу с территории Украины не мог бы осуществляться без участия коррумпированных государственных служащих, заявил в разговоре с ТАСС бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он пояснил, что чаще всего детей вывозят различные благотворительные организации, которые действуют под предлогом их защиты, обучения, лечения или иных благих целей.

Возникает вопрос, а куда же смотрят украинские органы опеки, защиты детей, когда они оформляют такие документы? Ведь без согласования в соответствующих ювенальных органах выезд детей за границу невозможен, — сказал собеседник агентства.

Прозоров отметил, что украинские власти реагируют на подобные факты только тогда, когда дело приобретает масштабный публичный резонанс. По его мнению, им удобнее обвинять Россию в вывозе детей, чем признавать, что несовершеннолетних действительно вывозят с территории страны, в том числе с целью продажи в сексуальное рабство.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о разоблачении преступной сети. Ее участники занимались организацией незаконного вывоза украинских детей-сирот для последующего усыновления за рубежом. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о торговле людьми, подделке документов и незаконном пересечении государственной границы.