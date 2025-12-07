ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 13:39

Сирота обвинила приемных родителей в краже миллиона рублей

В Краснодарском крае девушка обвинила приемных родителей в краже миллиона рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Краснодарском крае девушка подала в суд на своих приемных родителей, обвинив их в краже около 1 млн рублей, выделенных на ее содержание, но позже созналась, что оклеветала их, сообщает Telegram-канал Baza. Несмотря на прекращение уголовного дела, прокуратура продолжает требовать через гражданский суд взыскать с опекунов «похищенные» средства.

По информации источника, семья из Краснодарского края взяла девочку под опеку в 2019 году. После достижения совершеннолетия она обвинила родителей в присвоении государственных средств, что привело к возбуждению уголовного дела. Опекуны предоставили следствию чеки, подтверждающие расходы на бытовые нужды и просьбы девушки, а также факт передачи ей оставшихся 100 тыс. рублей.

Вскоре она призналась, что дала ложные показания, и уголовное производство было прекращено за отсутствием состава преступления. Однако местный прокурор, невзирая на оправдательный вердикт, направил иск в гражданский суд о взыскании якобы недоплаченной суммы. Приемные родители пытаются оспорить это требование.

Ранее житель Москвы обманным путем поместил свою супругу в один из столичных реабилитационных центров, оформив путевку на полгода за 450 тыс. рублей, чтобы не делить с ней имущество и забрать ребенка. 34-летняя женщина, известный геммолог, очнулась в запертом учреждении после укола успокоительного.

сироты
родители
опекуны
кражи
суды
Краснодарский край
