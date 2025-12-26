В России тысячи семей могут освободить от налогов

В России тысячи семей могут освободить от налогов Слуцкий предложил отменить налоги для самозанятых родителей с детьми до трех лет

Самозанятых и индивидуальных предпринимателей, воспитывающих детей до трех лет, следует временно освободить от уплаты налогов, заявил ТАСС депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Вторым предложением стало снижение налоговой нагрузки для таких россиян.

Надо временно освободить самозанятых, индивидуальных предпринимателей от уплаты налога или снизить налоговую нагрузку на период ухода за ребенком до трех лет, — отметил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что число людей, работающих вне классических трудовых отношений, резко выросло. Многие женщины с маленькими детьми оказывают услуги на дому, занимаются мелким производством или работой через маркетплейсы, а мужчины трудятся в ремонте, сервисе и перевозках.

По словам Слуцкого, самозанятые остаются менее защищенными в период ухода за ребенком, поскольку не имеют оплачиваемого отпуска и социальных гарантий, но продолжают платить налоги независимо от доходов. Он подчеркнул, что предлагаемая мера облегчит финансовую нагрузку семей, позволит совмещать работу и уход за ребенком и снизит риск ухода в тень.

Депутат Госдумы Алексей Говырин ранее сообщил, что в 2026 году ежемесячные пособия на детей в России будут напрямую зависеть от прожиточного минимума и уровня нуждаемости семьи. Размер поддержки составит от 9,2 до 18,4 тыс. рублей.