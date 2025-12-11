Захарова ужаснулась скандалу со «спасенными» Зеленской беременными детьми

Представитель МИД Мария Захарова назвала страшной ситуацию с украинскими детьми на отдыхе в Турции, якобы вывезенными на отдых при активном содействии супруги президента Владимира Зеленского Елены. Как писали СМИ, после таких «каникул» две несовершеннолетние девушки оказались беременны.

Это очень страшная для восприятия информация. Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического сексуального насилия. Они были фактически лишены адекватного присмотра, не имели возможности учиться, их регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов, — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, несовершеннолетних сирот также лишали еды и били. Она задала риторический вопрос, были ли ответственные наказаны, и ответила, что на фоне скандала только одного из воспитателей разжаловали.

Ранее две несовершеннолетние украинские девочки родили детей от поваров турецких отелей. Они находились на курорте по программе Елены Зеленской. На проект выделили $10 млн (793 млн рублей), часть средств пожертвовали сами украинцы. После того как стало известно о беременности девочек 14 и 16 лет, их вернули на родину.