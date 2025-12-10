Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 20:00

Экспертиза для Долиной, суровый ответ ВС РФ за Чебоксары: что дальше

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Елена Зеленская оказалась замешана в главном коррупционном скандале Украины, военкоры сообщили о суровом ответе Вооруженных сил России за Чебоксары, в рамках дела певицы Ларисы Долиной провели политологическую экспертизу — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Завравшаяся Зеленская влипла в крупнейший коррупционный скандал?

Блогер Анатолий Шарий заявил, что супруга президента Украины оказалась причастна к делу бизнесмена Тимура Миндича. По его словам, у первой леди страны была вся информация о широкомасштабной коррупционной сети, действовавшей в украинском энергетическом секторе и оборонной промышленности. Об этом упоминают фигуранты громкого дела Миндича, а близкая подруга Зеленской Светлана, супруга бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, была участницей этой схемы.

«Напомню, что Светлана лично принимала по $500 тыс. (38,4 млн рублей. — NEWS.ru) наличными на то, чтобы у них там продолжалось строительство особняков. <…> Елена Зеленская не могла не знать этого всего, настолько тесно — практически каждый день — общаясь с тем, кого называют на пленках Профессором. А это жена Чернышова», — подчеркнул Шарий.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в свою очередь сообщил, что Зеленская фигурирует на аудиозаписях, которые являются вещественными доказательствами в масштабном коррупционном деле.

«На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — отметил Дубинский.

Политический эксперт Михаил Павлив назвал Зеленскую достаточно инициативным и предельно циничным человеком. По его мнению, это властная и очень меркантильная женщина, которая «давно не живет семейной жизнью со своим мужем».

«Но в их семье, пока они жили вместе до всех этих событий, до президентства Зеленского (я знаю это доподлинно от людей, которые их хорошо знают), она была главной, а он — подкаблучником», — уточнил Павлив.

Елена Зеленская Елена Зеленская Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Спиридон Килинкаров добавил, что из выступлений Зеленской становится понятно, что она играла не последнюю роль как в судьбе супруга, так и в процессах, происходивших на Украине. По его словам, она «достаточно самоуверенная особа с характером».

«Насколько мне известно, она была не в восторге от желания Зеленского стать президентом. Я даже помню, что на каком-то этапе она отговаривала его от этой роли. Возможно, у нее, как у женщины, срабатывал инстинкт самосохранения, и, мне кажется, она лучше Зеленского понимала, чем все это может в действительности закончиться. Она, конечно, знает его лучше», — высказался эксперт.

Причем дело Миндича — это не первый скандал, в котором оказалась замешана первая леди Украины. Так, в начале октября 2023 года Зеленская стала фигуранткой скандала, произошедшего в Нью-Йорке. Во время Генассамблеи, когда ее муж с трибуны убеждал весь мир помогать финансово Украине, Зеленская посетила бутик Cartier и купила украшения, потратив больше миллиона долларов.

Девушка, которая представилась бывшим продавцом ювелирного магазина, показала в соцсетях чек Зеленской. Как утверждает экс-сотрудница Cartier, жена украинского президента вела себя весьма грубо. Когда ей начали показывать различные украшения, она заявила, что мнения продавца никто не спрашивает, и потребовала позвать менеджера.

На следующий день продавщицу уволили из бутика за «плохое обслуживание». Позднее она вернулась на работу за личными вещами и прихватила копию чека Зеленской. Вместе с налогами Елена потратила более $1,1 млн (84,4 млн рублей). По информации СМИ, Зеленская приобрела браслет из белого золота, украшенный бриллиантами. К нему она подобрала колье из белого золота с бриллиантами и изумрудами за $340 тыс. (26,1 млн рублей) и серьги из белого золота с бриллиантами за $339 тыс. (26 млн рублей).

Как российские бойцы отомстили ВСУ за Чебоксары

ВСУ 9 декабря ударили беспилотниками по Чебоксарам. В результате атаки были повреждены жилые дома, пострадали 14 человек, включая одного ребенка, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Чебоксары с помощью БПЛА типа «Лютый». Как предположил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, дроны могли запустить из приграничных регионов Украины — Харьковской или Сумской области.

«БПЛА ВСУ самолетного типа обладают радиусом действия до 1500 км, поэтому не исключаю, что их запустили из приграничных регионов Украины — из Харьковской или Сумской области. Предположу, что их могли запустить на Чебоксары и украинские агенты на территории России», — отметил он.

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети

По словам военкоров, ВС РФ дали суровый ответ за Чебоксары. Военный блогер Олег Царев отметил, что в Сумах прогремело не менее 15 взрывов — город оказался полностью обесточен из-за повреждения Сумской ТЭЦ. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев добавил, что в городе велась целенаправленная работа по объектам энергетики.

«„Герани“ и ракеты легли точно по подстанциям <…>. В результате город полностью обесточен — свет пропал в большинстве районов, с водой тоже перебои, критическая инфраструктура перешла на генераторы. <…> Сумы — это ключевой узел для украинской приграничной группировки. Без света и энергии их ПВО „слепнет“, ротация становится опасной, а промышленность встает», — объяснил он.

Также российскими военными был сбит украинский истребитель Су-27. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны РФ, а ВСУ признали гибель пилота из 39-й бригады тактической авиации.

В ночь на 9 декабря ВС РФ также нанесли удары по военным складам и объектам энергетики в Черниговской области и по военным целям и дамбе в Харьковской области. По данным Лебедева, на последнем направлении были применены беспилотники «Герань», КАБ, ракеты «Искандер-М» и новая малогабаритная крылатая ракета «Бандероль».

«Цели: промзона и инфраструктура в Лозовском районе (склады и ремонтные базы), объекты у Печенежского водохранилища (дамба и дороги на северо-восток). По свежим данным, в Чугуевском районе (недалеко от Лозовского) серия взрывов попала по пунктам дислокации ВСУ — там хранили технику для ротации. В Печенегах прилет по дамбе вызвал перебои с водой и электричеством в районе», — сообщил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Долину подвергли необычной экспертизе

Специалисты провели судебную политологическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с квартирой Долиной, сообщается в материалах дела. Выводы этого исследования не стали оспаривать ни исполнительница, ни покупательница ее жилья Полина Лурье.

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В рамках уголовного дела, по которому Долина признана потерпевшей, проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза», — говорится в документе.

Судебно-политологическая экспертиза представляет собой исследование политических процессов, явлений, документов и действий. Ее главная цель — установить их соответствие законодательству, а также проанализировать множество аспектов, связанных с политической деятельностью.

Ранее Долина заявила, что лишилась квартиры в центре Москвы, которая была основным местом жительства для нее и членов ее семьи. При совершении сделки по продаже артистка считала, что участвует в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников. Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 16 декабря.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выразил мнение, что Долина может купить Лурье другое жилье, а спорную квартиру вернуть в свое единоличное владение. По его словам, такая развязка выглядит наиболее «привлекательной» для обеих сторон.

«Продавец может взять на себя обязательство приобрести покупателю другую квартиру, которая устроит его по параметрам, а спорный объект вернется в его единоличное владение. В конкретной истории с Долиной и Лурье такая развязка выглядит привлекательной», — подчеркнул депутат.

По его словам, так все останутся в выигрыше: покупатель получит жилье, продавец «снимет общественное давление», а суд закроет дело. Парламентарий напомнил, что в российском гражданском праве действует базовый подход: пока спорная квартира существует как индивидуальная вещь, у стороны, которая должна ее вернуть, сохраняется обязанность передать ее обратно в натуре.

