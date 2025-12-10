ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 06:11

Долина рассказала суду, что лишилась основного жилья из-за мошенников

Долина назвала спорную квартиру основным местом жительства для нее и ее семьи

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина на судебном заседании заявила, что лишилась квартиры в центре Москвы, которая являлась основным местом жительства для нее и членов ее семьи, передает РИА Новости. Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 16 декабря.

В обоснование требований <…> (Долина. — NEWS.ru) ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Долина получила аванс за свою квартиру, но так и не освободила жилье для покупательницы в установленный срок. Канал со ссылкой на судебные материалы указывает, что сделка была сорвана после того, как певица взяла задаток в размере 1 млн рублей.

До этого Долина выступила на телевизионном фестивале «Песня года — 2025» после скандального интервью на шоу «Пусть говорят», где она пообещала вернуть деньги Полине Лурье. Певица исполнила песню «Я буду любить тебя».

Лариса Долина
суды
квартиры
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова решила подарить Финляндии краткую историю русофобии
Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами в России
Сразу 25 детей из России попали в скандальную базу «Миротворца»
«Разрушительные последствия»: дипломат указал на вред санкций для всего ЕС
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 декабря: инфографика
Два десятка БПЛА устроили налет на Россию посреди ночи
Долиной провели необычную экспертизу
«Сбавляю обороты»: Трамп ответил на публикации об ухудшении его здоровья
«Нарушая права»: Москалькова предупредила о последствиях изъятия активов РФ
Врач раскрыл, что делать при попадании пробки от бутылки шампанского в глаз
Какие льготы положены пенсионерам после 80 лет: собрали все меры поддержки
Нашли укрытие ВСУ в лесу и ударили дронами: успехи ВС РФ к утру 10 декабря
Юрист рассказала, имеет ли право начальник вызвать на работу в праздники
«Чеховское ружье»: Задорнов указал на угрозу для экономики России
«Стараемся»: танк Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне СВО
FPV-дроны ВС РФ взорвали минометы ВСУ в Сумской области
Калужский аэропорт закрылся
Два пункта управления БПЛА ВСУ у Константиновки стерты с лица земли
Россиянам назвали лучшую альтернативу спиртному на Новый год
К чему снится хомяк: удача или хлопоты? Полное толкование
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.