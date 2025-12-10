Долина рассказала суду, что лишилась основного жилья из-за мошенников Долина назвала спорную квартиру основным местом жительства для нее и ее семьи

Певица Лариса Долина на судебном заседании заявила, что лишилась квартиры в центре Москвы, которая являлась основным местом жительства для нее и членов ее семьи, передает РИА Новости. Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 16 декабря.

В обоснование требований <…> (Долина. — NEWS.ru) ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Долина получила аванс за свою квартиру, но так и не освободила жилье для покупательницы в установленный срок. Канал со ссылкой на судебные материалы указывает, что сделка была сорвана после того, как певица взяла задаток в размере 1 млн рублей.

До этого Долина выступила на телевизионном фестивале «Песня года — 2025» после скандального интервью на шоу «Пусть говорят», где она пообещала вернуть деньги Полине Лурье. Певица исполнила песню «Я буду любить тебя».