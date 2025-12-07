ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 00:24

Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью

Лариса Долина
Певица Лариса Долина выступила на телевизионном фестивале «Песня года — 2025», передает корреспондент NEWS.ru. Уточняется, что это первый выход артистки на сцену после скандального интервью на шоу «Пусть говорят» по поводу громкой истории мошенничества с квартирой.

Певица исполнила песню «Я буду любить тебя». К журналистам Долина при этом не вышла, комментариев по поводу выступления не дала.

Ранее Долина на шоу «Пусть говорят» сделала неожиданное заявление, пообещав полностью компенсировать средства за московскую квартиру Полине Лурье. Исполнительница добавила, что хочет быть честной перед самой собой. По словам Долиной, это единственный выход и единственно правильное решение.

До этого адвокат Даниил Лунев выразил мнение, что, вероятнее всего, Верховный суд оставит пятикомнатную квартиру Долиной в Хамовниках за Лурье. По его словам, в таком случае предпринимательница сможет подать иск к певице и обязать ее выплачивать материальный ущерб и моральную компенсацию. Этот иск, по словам адвоката, скорее всего, будет удовлетворен. Также Лунев не исключил заключение мирового соглашения.

