Долина опубликовала грустную песню в день переезда из квартиры Лурье

В день переезда из квартиры Полины Лурье народная артистка России Лариса Долина выпустила новую драматичную песню под названием «Последнее прощай». Певица разместила композицию на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Текст песни повествует о расставании с любимым человеком.

Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю. Прошепчем от бессилья. Только никогда и ни для кого не расправляй свои крылья, — спела артистка.

Ранее появилась информация о том, что Долина начала вывозить свои вещи из квартиры Лурье, расположенной в районе Хамовники. Согласно вступившему в силу решению суда, артистка должна покинуть это жилье в ближайшие дни. Перевоз вещей организуется поэтапно. Возле дома регулярно появляется автомобиль Toyota Alphard, в который загружают крупные сумки и багаж.

До этого адвокат Сергей Жорин высказал мнение, что Долиной вряд ли удастся добиться отсрочки выселения. Он отметил, что судебный процесс по этому делу идет быстро, что сокращает возможности для затягивания ситуации. Также Жорин добавил, что у артистки есть другое жилье.

Не так давно Мосгорсуд принял постановление о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Лурье. Это решение суда уже вступило в законную силу.