В деле о продаже квартиры Долиной возникли новые скандальные подробности «112»: Долина не освободила квартиру в срок после получения 1 млн рублей авансом

Telegram-канал «112» пишет, что певица Лариса Долина получила аванс за свою квартиру, но так и не освободила жилье для покупательницы в установленный срок. Канал со ссылкой на судебные материалы указывает, что сделка была сорвана после того, как певица взяла задаток в размере 1 млн рублей.

Как пишут авторы, Полина Лурье через риелтора Дениса Бурова договорилась о покупке элитной недвижимости, владелицей которой оказалась известная артистка. По данным журналистов, после встречи с Долиной и передачи денег Лурье получила от певицы официальную расписку, что давало основание считать сделку состоявшейся.

Однако, уточнил канал, в условленный срок Долина не освободила проданную квартиру, вместо этого на Полину Лурье обрушился поток угроз от неизвестного «Игоря Андреевича» в мессенджере Telegram. Журналисты отметили, что ситуацию осложнил факт задержания риелтора, занимавшегося этой сделкой. По данным «112», когда Лурье попыталась попасть в свою собственность, охрана не пустила ее внутрь, что вынудило девушку вызывать полицию.

Ранее Долина выступила на телевизионном фестивале «Песня года — 2025» после скандального интервью на шоу «Пусть говорят», где она пообещала вернуть деньги Полине Лурье. Певица исполнила песню «Я буду любить тебя». К журналистам Долина при этом не вышла, комментариев по поводу выступления не дала.