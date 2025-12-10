Долиной провели необычную экспертизу Долиной провели политологическую экспертизу по делу о мошенничестве с квартирой

Специалисты провели судебную политологическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Выводы этого исследования не стали оспаривать ни исполнительница, ни покупательница ее жилья Полина Лурье.

В рамках уголовного дела, по которому Долина признана потерпевшей, проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза, — говорится в документе.

Отмечается, что судебно-политологическая экспертиза представляет собой исследование политических процессов, явлений, документов и действий. Ее главная цель — установить их соответствие законодательству, а также проанализировать множество аспектов, связанных с политической деятельностью.

Ранее Долина заявила, что лишилась квартиры в центре Москвы, которая была основным местом жительства для нее и членов ее семьи. При совершении сделки по продаже артистка считала, что участвует в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников. Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 16 декабря.