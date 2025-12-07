Жена Зеленского есть на пленках Миндича Депутат Рады Дубинский: в записях по делу Миндича есть супруга Зеленского

Супруга президента Украины Елена Зеленская фигурирует на аудиозаписях, которые являются вещественными доказательствами в масштабном коррупционном деле, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Нардеп не привел источников информации и подробностей.

На пленках [бизнесмена Тимура] Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам, — написал он.

Ранее сообщалось, что программа по отправке украинских детей-сирот в Турцию обернулась скандалом с беременностью несовершеннолетних. Две девочки родили детей от поваров турецких отелей. Программа была инициирована женой Зеленского.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в эпицентр международной коррупции. Она также отметила, что президент страны и его окружение, которых подозревают в причастности к коррупционным схемам, образуют международную бригаду по вывозу средств через государство.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз за молчание по поводу коррупции на Украине и поддержку Киева. Он указал, что европейские бюрократы сами сталкиваются со взяточничеством и скандалами.