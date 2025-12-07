ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 16:17

Захарова высказалась о коррупции на Украине

Захарова заявила, что Украина является центром международной коррупции

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Украина превратилась в эпицентр международной коррупции, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Она также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение, которых подозревают в причастности к коррупционным схемам, образуют международную бригаду по вывозу средств через Украину.

Теперь понятно, почему украинцам режим запрещает говорить и учить русский, читать русскоязычную классику; почему переписывается история Украины? Потому что образованные люди будут задавать вопросы, а для масштабной международной коррупции, центром которой стала Украина, нужен режим тишины, который обеспечивается за счет нейтрализации сознания нации, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что коррупционный скандал вокруг главы офиса президента Андрея Ермака может привести к распаду монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной раде. Он уверен, что депутаты начнут покидать фракцию, ослабив позиции Зеленского.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз за молчание по поводу коррупции на Украине и поддержку Киева. Он указал, что европейские бюрократы сами сталкиваются со взяточничеством и скандалами

МИД РФ
Мария Захарова
Украина
коррупция
