28 декабря 2025 в 11:31

Секрет советских кондитеров: подробный рецепт торта «Прага» по ГОСТу

Секрет советских кондитеров: подробный рецепт торта «Прага» по ГОСТу
Торт «Прага» — легендарный десерт советской эпохи, созданный кондитером Владимиром Гуральником и зафиксированный в ГОСТе. Для торта «Прага» по ГОСТу приготовьте бисквит. Отделите белки 6 яиц от желтков. Взбейте белки со щепоткой соли и половиной от 150 г сахара до устойчивых пиков. Желтки взбейте с оставшимся сахаром до пышности. Соедините, аккуратно вмешайте 115 г муки, смешанной с 25–35 г какао. Влейте 40 г остывшего растопленного масла. Выпекайте в форме (20–23 см) при 175–180 °C 25–40 минут до сухой шпажки. Остывший бисквит разрежьте на 3 коржа.

Для крема взбейте 200 г размягченного сливочного масла. Отдельно смешайте 1 желток, 20 мл воды и 120 г сгущенного молока. Варите на слабом огне до загустения, охладите. Постепенно введите заварную основу в масло, взбивая, добавьте 10 г какао-порошка.

Согласно классическому рецепту, коржи не пропитывают. Промажьте два коржа кремом, сложите трехслойный торт. Верх смажьте тонким слоем абрикосового джема (около 60 г) для выравнивания. Приготовьте глазурь, растопив 60–100 г темного шоколада со сливочным маслом в равных частях. Покройте торт, дайте глазури застыть. Перед подачей торт хорошо охладите.

Ранее мы писали об утиных окорочках в коньячном соусе — простом блюде для праздника.

простые рецепты
быстрые рецепты
торты
Прага
ГОСТ
Оксана Головина
О. Головина
