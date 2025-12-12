Утиные окорочка в коньячном соусе — простое блюдо для праздника

Возьмите утиные окорочка, натрите смесью соли и молотого кориандра. Обжарьте до хрустящей корочки с одной стороны, затем переверните и готовьте еще пять минут. Переложите мясо. В жир положите крупно нарезанные кислые яблоки, обжаривайте до легкой карамелизации. Верните утку в сковороду, влейте пять столовых ложек коньяка и осторожно подожгите. Когда пламя погаснет, добавьте стакан куриного бульона. Тушите под крышкой на медленном огне около сорока минут, пока мясо не станет мягким. Готовое блюдо подавайте с пюре из корня сельдерея, полив образовавшимся насыщенным соусом с яблоками. Алкоголь полностью выпаривается, оставляя лишь тонкий аромат.

И тем не менее не стоит забывать, что, несмотря на то что алкоголь в кулинарии играет роль приправы, его употребление даже в малых количествах, наносит вред вашему здоровью!

Ранее мы писали про идеальный десерт для чаепития: тарталетки, от которых невозможно отказаться