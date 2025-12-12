Власти Курской области объяснили ограничение мобильного интернета

Власти Курской области ввели ограничения на работу мобильного интернета, руководствуясь соображениями безопасности граждан, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он пояснил, что местное руководство не определяет конкретное место и сроки действия данных мер.

К сожалению, решение об ограничении работы интернета связано с вопросами безопасности. Мы на уровне региона не определяем место и период действия этих ограничений. Учитывая непростую обстановку и систематические нападки врага на нашу территорию, это вопрос здоровья и жизни наших людей, — написал Хинштейн.

Губернатор также сослался на информацию министерства цифрового развития, которое утвердило перечень исключений. В так называемый «белый список» вошли 27 ключевых онлайн-сервисов и интернет-сайтов, доступ к которым операторы связи обязаны обеспечивать в любых условиях.

Ранее сообщалось, что во многих регионах 11 декабря наблюдались перебои в работе мобильного интернета. Абоненты жаловались на проблемы с использованием онлайн-услуг, поисковых систем, обработкой QR-кодов и отправкой медиа в мессенджерах.