12 декабря 2025 в 22:23

Зеленского уличили в попытке затянуть время для новой провокации

Экс-подполковник СБУ Прозоров: словами о выборах Зеленский просто тянет время

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский словами о возможности проведения выборов намеренно тянет время, поделился с РИА Новости мнением экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его мнению, за этим может скрываться подготовка новой провокации.

Прозоров оценил недавние заявления украинского политика, который выразил готовность провести выборы при условии обеспечения безопасности со стороны США и европейских союзников. Экс-подполковник отметил, что не услышал в словах Зеленского четкого согласия на проведение голосования в конкретные сроки.

Зеленский так заявил, что я не услышал категорического согласия на проведение выборов. Он сказал, что может провести выборы, но он не сказал, что мы проведем выборы через 60–90 дней. То есть пока категоричного согласия я не услышал, — сказал он.

По оценке Прозорова, такая позиция преследует одну из двух целей. Либо это попытка максимально продлить свое пребывание у власти, либо подготовка масштабной провокации. Возможно, она готовится на территории России или в Европе. Основная цель: вообще разорвать все отношения РФ и Запада, предположил экс-офицер.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, развязка ближе, чем когда-либо за минувшие четыре года.

