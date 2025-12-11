Россиянин примерит тюремную робу за комментарий о ВСУ Владимирца приговорили к трем годам за оправдание вторжения ВСУ

Суд назначил три года лишения свободы мужчине из Владимира, который в интернете оправдывал вторжение ВСУ в Курскую область, пишет ТАСС. По информации агентства, осужденный раскаялся и признал свою вину в совершенном преступлении.

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп <...> на срок два года, — сказано в сообщении.

По данным следствия, что 47-летний местный житель в мессенджере Telegram оставил комментарий, в котором одобрял действия украинской армии в августе 2024 года. Мужчину удалось задержать в октября этого года.

Ранее в Санкт-Петербурге на 65-летнего мужчину возбудили уголовное дело за финансирование экстремистской организации. Следствие установило, что пенсионер отправил на ее счета семь тысяч рублей. В доме подозреваемого прошли обыски. Полиция изъяла банковские карты, смартфоны и планшет, содержащие информацию, которая поможет в расследовании преступления.