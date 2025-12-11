Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:31

Россиянин примерит тюремную робу за комментарий о ВСУ

Владимирца приговорили к трем годам за оправдание вторжения ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд назначил три года лишения свободы мужчине из Владимира, который в интернете оправдывал вторжение ВСУ в Курскую область, пишет ТАСС. По информации агентства, осужденный раскаялся и признал свою вину в совершенном преступлении.

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп <...> на срок два года, — сказано в сообщении.

По данным следствия, что 47-летний местный житель в мессенджере Telegram оставил комментарий, в котором одобрял действия украинской армии в августе 2024 года. Мужчину удалось задержать в октября этого года.

Ранее в Санкт-Петербурге на 65-летнего мужчину возбудили уголовное дело за финансирование экстремистской организации. Следствие установило, что пенсионер отправил на ее счета семь тысяч рублей. В доме подозреваемого прошли обыски. Полиция изъяла банковские карты, смартфоны и планшет, содержащие информацию, которая поможет в расследовании преступления.

ВСУ
Курская область
сроки
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
В МИД России раскрыли планы Европы по русофобии и нацизму
Захарова назвала абсурдным скандал с археологом Бутягиным в Польше
Взрыв в лаборатории Пермского политеха: погибла девочка, что известно
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.