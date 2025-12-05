ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 19:05

Пенсионера задержали за отправку доната экстремистам

Пенсионер из Санкт-Петербурга отправил экстремистам семь тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге на 65-летнего мужчину возбудили уголовное дело за финансирование экстремистской организации, сообщает ГУ МВД России по региону. По данным пресс-службы, подозреваемого задержали.

Задержан 65-летний петербуржец, который, по оперативным данным, перевел на счет экстремистской организации семь тысяч рублей, предназначенные для финансирования деятельности указанной организации, — сказано в публикации.

В доме пенсионера прошли обыски. Полиция изъяла банковские карты, смартфоны, планшет, содержащие информацию, которая поможет в расследовании преступления.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области будут судить 27-летнего россиянина, которого подозревают в госизмене. По данным следствия, мужчина два раза отправил деньги на финансирование ВСУ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

До этого стало известно, что Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте студента первого курса магистратуры Высшей школы экономики. По предварительным данным, его обвиняют в государственной измене. Ранее он уже имел проблемы с законом.

