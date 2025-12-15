Жительница Белгорода передавала данные о ВС РФ представителям СБУ

В Белгородской области арестовали передававшую данные о ВС РФ представителям СБУ, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ. Женщина арестована, ее ждет суд за госизмену.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Гражданке вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, - рассказали в пресс-службе.

В декабре 2023 года женщина добровольно начала работать с украинскими силовыми структурами. Она передавала им данные о местоположении одного подразделения российской армии географические координаты и фотографии местности.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области будут судить 27-летнего россиянина, которого подозревают в госизмене. По данным следствия, мужчина два раза отправил деньги на финансирование ВСУ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

До этого стало известно, что Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте студента первого курса магистратуры Высшей школы экономики. По предварительным данным, его обвиняют в государственной измене. Ранее он уже имел проблемы с законом.