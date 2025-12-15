Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 16:21

Жительница Белгорода передавала данные о ВС РФ представителям СБУ

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Белгородской области арестовали передававшую данные о ВС РФ представителям СБУ, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ. Женщина арестована, ее ждет суд за госизмену.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Гражданке вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, - рассказали в пресс-службе.

В декабре 2023 года женщина добровольно начала работать с украинскими силовыми структурами. Она передавала им данные о местоположении одного подразделения российской армии географические координаты и фотографии местности.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области будут судить 27-летнего россиянина, которого подозревают в госизмене. По данным следствия, мужчина два раза отправил деньги на финансирование ВСУ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

До этого стало известно, что Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте студента первого курса магистратуры Высшей школы экономики. По предварительным данным, его обвиняют в государственной измене. Ранее он уже имел проблемы с законом.

Россия
ФСБ
Белгород
госизмена
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пожаловалась Путину на детскую площадку прямо у дороги
Путин поздравил красноярцев с открытием филиала НЦ «Россия»
В небе над Подмосковьем заметили «ледяные кристаллы»
В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов
Собчак призналась в свидании с «молодым и симпатичным» хоккеистом
Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили
Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа
Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию
В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам
Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя
Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года
Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов
В Шереметьево задержали иностранца с китайскими монетами на 700 тыс. рублей
Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение
Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов
Мурашко забил тревогу, проанализировав данные по диспансеризации в России
В Минобороны России раскрыли значение освобождения Песчаного
Российская медсестра заразила гепатитом С и ВИЧ более 70 человек
Запад против Зеленского и элиты под Сумами: новости СВО на вечер 15 декабря
Экс-нардеп раскрыл хитрый план Зеленского о проведении выборов на Украине
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.