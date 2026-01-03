Погибшие в Хорлах, удары по белгородцам: как ВСУ атакуют Россию 3 января

3 января Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было уничтожено 22 украинских беспилотника. После атаки на Хорлы число погибших увеличилось до 28. В пригороде Краснодара прогремели взрывы. Минобороны эту информацию пока не комментировало. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 22 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 22 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 12 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, шесть — над Краснодарским краем.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Республики Крым, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Республики Адыгея, один БПЛА — над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.

Число погибших из-за атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 28

Три человека, пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе в селе Хорлы Херсонской области, скончались в больнице, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. Таким образом, общее число жертв налета БПЛА достигло 28 человек.

«28 уже погибших, в больнице сегодня погибли трое. Пострадавших уже вместе с погибшими более 60. Находились во время удара в этом кафе больше 100 человек», — сказал Сальдо.

Ранее Сальдо говорил, что большинство посетителей кафе в селе Хорлы Херсонской области, пострадавшего от удара Вооруженных сил Украины, были местными жителями. Он уточнил, что личности приезжих пока устанавливаются, а судмедэксперты продолжают идентификацию погибших с помощью анализа ДНК, чтобы в дальнейшем связаться с их родственниками и сообщить о трагедии.

SHOT сообщил о взрывах в пригороде Краснодара

Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в пригороде Краснодара. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.



По материалу SHOT, системы противовоздушной обороны работали по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины. Как уточнял канал, около семи взрывов над Краснодаром было зафиксировано с 23:30 мск, также был слышен гул мотора.

Угроза атаки БПЛА была объявлена на Северном Кавказе

Жителей республик Северного Кавказа в ночь на субботу, 3 января, предупредили об опасности атаки беспилотников и возможном ограничении мобильного интернета, сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Дагестану. Там призвали жителей быть бдительными и осторожными.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа. Возможны перебои мобильного интернета», — отмечается в публикации.

Губернатор Белгородчины заявил о трех пострадавших гражданских после атаки ВСУ

Трое гражданских пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область 2 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Два человека получили ранения в селе Белянка после удара дрона по автомобилю, еще одна женщина обратилась за помощью в Белгороде из-за последствий ракетного обстрела.



«В результате ударов ВСУ по нашему региону ранены три мирных жителя. В селе Белянка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль ранены двое. <...> За медицинской помощью обратилась еще одна женщина, получившая баротравму во время ракетного удара по центру Белгорода», — говорится в сообщении.

