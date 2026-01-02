Гладков раскрыл, есть ли пострадавшие после новых атак ВСУ на Белгородчину

Трое гражданских пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Два человека получили ранения в селе Белянка после удара дрона по автомобилю, еще одна женщина обратилась за помощью в Белгороде из-за последствий ракетного обстрела.

В результате ударов ВСУ по нашему региону ранены три мирных жителя. В селе Белянка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль ранены двое. <...> За медицинской помощью обратилась еще одна женщина, получившая баротравму во время ракетного удара по центру Белгорода, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что расследование преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями против гражданского населения в ряде регионов, будет взято на особый контроль. В ведомстве также заявили о намерении установить всех лиц, причастных к этим противоправным действиям.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вечером 1 января силы ПВО ликвидировали 15 беспилотников в воздушном пространстве региона. По его данным, в результате инцидента жертв и разрушений нет.