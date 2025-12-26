Приметы 26 декабря — Евстрат и ведьмы: боимся колдуний!

26 декабря верующие вспоминают мученика Евстратия (на Руси его также называли Евстратом). В народе эту дату также прозвали Ведьминым днем. Считалось, что в этот день колдуньи собирались на шабаш и наводили порчу на простых людей, насылали морозы и метели. Поэтому день был связан с обрядами защиты и строгими запретами на сквернословие, чтобы не привлечь нечистую силу.
Погодные приметы на Евстратов день, 26 декабря
Если в этот день дул сильный ветер, это считалось хорошим признаком: наши предки верили, что урожай в следующем году будет богатым.
Яркое и чистое солнце на Евстрата предвещало морозный, но ясный Новый год.
Большой иней на деревьях, особенно на яблонях и рябинах, предсказывал добрый урожай овса в следующем году.
Снег, выпавший крупными хлопьями, предвещал скорую оттепель.
Какая погода на Евстрата, такая будет и в январе (особенно в отношении морозов).
Приметы о зверях и птицах на Евстратов день, 26 декабря
Снегири прилетели и много поют — к оттепели в ближайшее время.
Куры, которые вечером рано забираются на насест и сидят, нахохлившись, — к сильному морозу.
Собака ест снег — к ненастью.
Сегодня следовало покормить птиц, особенно воробьев и синиц. Считалось, что это привлекает удачу в дом и отводит ссоры.
Что можно делать на Евстратов день, 26 декабря
Главная традиция 26 декабря — проводить защитные ритуалы от сглаза и нечистой силы: окуривать дом травами, класть в углы чеснок или зажигать свечи. Святому Евстратию обращали молитвы о защите от нечисти, помощи в делах и благополучии в семье. Его также просили о душевной стойкости и избавлении от уныния.
Еще сегодня можно было заниматься домашними нешумными делами: ремонтировать утварь, проверять и чинить снасти, планировать хозяйство на следующий год.
Зачем ведьме веник? Что нельзя делать на Евстратов день, 26 декабря
Ссориться, ругаться и сквернословить. Это был самый строгий запрет. Верили, что бранное слово, сказанное в этот день, «открывает дверь» для нечистой силы и порчи.
Оставлять на улице веники и метлы. Считалось, что ведьмы могут использовать их для своих нужд. Их прятали подальше от чужих глаз.
Начинать новые дела или дальние поездки. Считалось, что новые начинания могут быть неудачными, а поездки — опасными.
Как и в многие дни, окружающие солнцеворот, женское рукоделие было под запретом. Говорили, что вязание сегодня могло «запутать» приход весны.
