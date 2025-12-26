Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 00:05

Приметы 26 декабря — Евстрат и ведьмы: боимся колдуний!

Приметы на 26 декабря
26 декабря верующие вспоминают мученика Евстратия (на Руси его также называли Евстратом). В народе эту дату также прозвали Ведьминым днем. Считалось, что в этот день колдуньи собирались на шабаш и наводили порчу на простых людей, насылали морозы и метели. Поэтому день был связан с обрядами защиты и строгими запретами на сквернословие, чтобы не привлечь нечистую силу.

Погодные приметы на Евстратов день, 26 декабря

  • Если в этот день дул сильный ветер, это считалось хорошим признаком: наши предки верили, что урожай в следующем году будет богатым.

  • Яркое и чистое солнце на Евстрата предвещало морозный, но ясный Новый год.

  • Большой иней на деревьях, особенно на яблонях и рябинах, предсказывал добрый урожай овса в следующем году.

  • Снег, выпавший крупными хлопьями, предвещал скорую оттепель.

  • Какая погода на Евстрата, такая будет и в январе (особенно в отношении морозов).

Приметы о зверях и птицах на Евстратов день, 26 декабря

  • Снегири прилетели и много поют — к оттепели в ближайшее время.

  • Куры, которые вечером рано забираются на насест и сидят, нахохлившись, — к сильному морозу.

Приметы о погоде в декабре Приметы о погоде в декабре Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

  • Собака ест снег — к ненастью.

  • Сегодня следовало покормить птиц, особенно воробьев и синиц. Считалось, что это привлекает удачу в дом и отводит ссоры.

Что можно делать на Евстратов день, 26 декабря

Главная традиция 26 декабря — проводить защитные ритуалы от сглаза и нечистой силы: окуривать дом травами, класть в углы чеснок или зажигать свечи. Святому Евстратию обращали молитвы о защите от нечисти, помощи в делах и благополучии в семье. Его также просили о душевной стойкости и избавлении от уныния.

Еще сегодня можно было заниматься домашними нешумными делами: ремонтировать утварь, проверять и чинить снасти, планировать хозяйство на следующий год.

Зачем ведьме веник? Что нельзя делать на Евстратов день, 26 декабря

  • Ссориться, ругаться и сквернословить. Это был самый строгий запрет. Верили, что бранное слово, сказанное в этот день, «открывает дверь» для нечистой силы и порчи.

  • Оставлять на улице веники и метлы. Считалось, что ведьмы могут использовать их для своих нужд. Их прятали подальше от чужих глаз.

  • Начинать новые дела или дальние поездки. Считалось, что новые начинания могут быть неудачными, а поездки — опасными.

  • Как и в многие дни, окружающие солнцеворот, женское рукоделие было под запретом. Говорили, что вязание сегодня могло «запутать» приход весны.

Анастасия Фомина
