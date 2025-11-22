Антикварные елочные игрушки: цены, виды и где искать

Елочные игрушки — это не просто украшения, а настоящая летопись эпох. От дореволюционных картонажей до советских космонавтов, каждая игрушка хранит историю семьи и страны. А вот для коллекционеров эти предметы представляют не только ностальгическую, но и значительную материальную ценность. Давайте разберемся, какие старинные елочные игрушки считаются редкими и дорогими.

Дореволюционные игрушки: картонаж, стекло, вата

История елочной игрушки в России началась задолго до революции. Традиция ставить и украшать елку пришла к нам из Европы в XIX веке, и первые украшения были преимущественно импортными.

Дореволюционный картонаж

Период популярности: конец XIX — начало XX века.

Картонаж изготавливался из двух половинок тонкого тисненого картона, которые склеивались, покрывались золотой или серебряной фольгой, расписывались. Несмотря на кажущуюся простоту, такие игрушки были довольно дорогими. Производились они чаще всего в Германии, в основном в Дрездене, откуда и пошло распространенное название для такого типа украшений — дрезденский картонаж.

Наибольшую ценность представляют объемные фигурки в виде животных, музыкальных инструментов, необычных транспортных средств — дирижаблей, паровозов и автомобилей. Их стоимость может достигать 10–50 тысяч рублей (и выше!) за штуку, особенно если они хорошо сохранились и имеют оригинальную фольгу. В этом году интересные образцы дрезденского картонажа — игрушки в форме бинокля и карты — уходили больше чем за 100 тысяч.

Дерево и папье-маше

Период популярности: конец XIX — начало XX века.

Еще одни популярные материалы для елочных игрушек до 1917 года. Из этих материалов часто изготавливали сюрпризницы и бонбоньерки — внутрь подобных изделий клали небольшие подарки, часто сладости. Кстати, и сами конфеты, шоколадки и пряники вешали на елки!

Дореволюционные елочные игрушки: какие бывают и сколько стоят Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стеклянные игрушки

Период популярности: конец XIX века и позднее.

Стеклянные игрушки были не такими популярными до революции, как картонаж, папье-маше и вата.

В 1840-х годах в немецком Лауше появились первые кугели — так называли стеклянные шары. У них было множество форм: от винограда и груш до ребристых капель. Самыми востребованными их цветами стали серебряный, золотой и зеленый. Позднее, в 1890-х, производство переместилось во французский Нанси.

В России центр стеклодувного промысла находился под Клином, в деревне Высоково. Мастера сначала выдували из стекла бусы и лампочки, а затем перешли на фигурные игрушки.

Стеклянные игрушки встречаются редко, но обычно стоят дешевле, чем картонаж и вата. Это обусловлено плохой сохранностью кугелей. Купить старинный елочный шарик можно за пять тысяч рублей.

Ватные игрушки

Период популярности: конец XIX века — 1930-е годы.

Ватная игрушка — это исконно русское явление, хотя и имеющее европейские корни. Мастера формировали фигурки из прессованной ваты, которая наматывалась на проволочный каркас, пропитывалась клейстером, раскрашивалась и посыпалась стеклянной крошкой или манной крупой для имитации снега.

Какие именно экземпляры ценятся больше всего? Некоторые старинные ватные елочные игрушки стоят больше 100 тысяч рублей! Особенно ценятся игрушки-персонажи: дамы в нарядных платьях, гусары, крестьяне, дети.

Ватные игрушки: сколько стоят Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самые ценные советские игрушки: довоенные изделия и украшения 1950–1960-х годов

После революции традиция празднования Рождества и украшения елки была сначала запрещена, а затем, в 1935 году, возрождена как светский праздник — Новый год. Этот период подарил нам множество изделий. Советские елочные игрушки бывают из ваты, картона, стекла — очень дешевые и безумно дорогие.

Довоенный и военный периоды (1930-е — начало 1940-х)

Это одни из наиболее дорогих елочных игрушек на российском рынке. Какие фигурки тогда были популярны?

Идеологические сюжеты. Игрушки в виде звезд с серпом и молотом, красноармейцев, парашютистов, дирижаблей, техники.

Сказочные персонажи, герои сказок.

Игрушки к определенным событиям: например, белые медведи в честь экспедиции Ивана Папанина к Северному полюсу.

Ценятся изделия ленинградских артелей «Изокульт», «Промигрушка», «Ленигрушка». Во время войны игрушки тоже изготавливали, правда, маленькими тиражами.

Период хрущевской оттепели (1950-е — середина 1960-х)

Послевоенный период и время правления Никиты Хрущева ознаменовались расцветом производства. Советские елочные игрушки этого периода бывают разных форм, которые отражают самые яркие события эпохи.

Сельскохозяйственная тема. Игрушки в виде овощей и фруктов, особенно кукурузы (королевы полей), а также перца, баклажанов, клубники. Кукуруза, выпущенная в разных вариациях, является одним из символов эпохи.

Космическая тема. Космонавты в скафандрах, ракеты, спутники, планеты стали очень популярны после полета Юрия Гагарина в космос.

Самые дорогие советские игрушки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сказочные персонажи. Изделия артелей «Культигрушка» и «Ленигрушка» ценятся не меньше, чем игрушки 1930-х годов этих же производителей. Иногда их стоимость доходит до невероятных значений: в последние годы, например, игрушка Доктор Сова из набора «Золотой ключик» «Культигрушки» была продана на торгах за 2,3 миллиона рублей. Другая игрушка из этой серии, черепаха Тортилла, ушла за миллион. Барыня «Ленигрушки» обошлась неизвестному покупателю в 2023 году в 700 тысяч рублей. Цена этих изделий обусловлена их невероятной редкостью. Так много стоят, как правило, игрушки из уничтоженных тиражей, пробных запусков, специальных наборов. Стандартные массовые фигурки, впрочем, тоже могут стоить до 10 тысяч рублей и выше — помните, что на цену сильно влияет состояние.

Елочные шары тоже могут стоить очень дорого! Например, гигантские шары с кремлевской елки с интересными рисунками.

Игрушки 1970–1980-х годов

В этот период производство стало массовым, что снизило коллекционную ценность большинства стандартных шаров, сосулек и шишек. К тому же тогда игрушки массово завозили из ГДР. Однако встречаются и дорогие советские елочные игрушки этого периода. Как правило, коллекционеры готовы заплатить много за полные наборы, агитационные изделия с советской символикой, электрические елочные гирлянды в отличном состоянии.

Где покупать и продавать винтажные украшения?

Коллекционирование елочных игрушек — серьезное хобби, требующее знаний и понимания рынка. Рынок антикварных и винтажных игрушек имеет несколько основных площадок.

Елочные игрушки из СССР Фото: Shutterstock/FOTODOM

Покупка

Специализированные антикварные салоны и выставки. Самый надежный, но и самый дорогой способ. Здесь игрушки уже прошли экспертизу и имеют гарантию подлинности.

Онлайн-аукционы и торговые площадки. Самый широкий выбор, но и наибольший риск. Здесь можно найти как настоящие сокровища по разумным ценам, так и множество подделок. Требуется внимательная проверка продавца и подробные фотографии.

Блошиные рынки и ярмарки. Лучшее место для поиска недорогих экземпляров. Часто приносит неожиданные находки. А еще именно сюда следует идти, если вы просто захотели украсить елку старыми стеклянными игрушками. Растиражированные образцы можно купить по совсем небольшой цене — до 100 рублей за игрушку!

Специализированные группы в социальных сетях, тематические форумы. Многие коллекционеры обитают именно в закрытых сообществах. Сюда хорошо обращаться за помощью в идентификации и определении подлинности.

Продажа

Если у вас есть винтажные игрушки, доставшиеся по наследству, и вы хотите их продать, лучше всего тщательно изучить вопрос.

Есть что-то ценное и дорогое? Много ватных игрушек 1930-х годов, дореволюционный картонаж? Прежде чем выставлять на продажу, получите консультацию у эксперта или сравните цену на специализированных аукционах. Возможно, есть смысл отдать такую коллекцию на реализацию через специальные площадки. Действительно редкие елочные игрушки СССР или царской России уходят там, как мы писали ранее, по огромным ценам.

Продажа в специализированных группах обычно идет быстрее и позволяет избежать комиссий торговых площадок.

Хотите просто продать коробку бабушкиных игрушек в среднем состоянии? Простые шары, сломанные прищепки и потертая краска? Лучше выставить предложение самостоятельно на доски объявлений. Но внимательно осмотрите каждую игрушку, вдруг где-то притаилась черепаха Тортилла.

Где купить елочные игрушки из СССР? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как отличить подлинник от подделки?

С ростом цен на старинные елочные игрушки активизировались и фальсификаторы. Какие именно изделия подделывают? Мошенников чаще всего интересуют дорогие стеклянные игрушки 1950–1960-х годов. Отличить настоящую игрушку от современной реплики бывает непросто. Смотрите на несколько вещей.

Крепление

Старые игрушки имеют характерный, часто проволочный или тонкий металлический подвес. Старые стеклянные трубочки, к которым крепились петли, могут иметь следы ручного оплавления.

Подделки часто имеют слишком толстые, блестящие, современные металлические скобы, которые выглядят слишком новыми для предмета 50–80-летней давности.

Краска и патина

Старинные стеклянные игрушки покрывались нитратом серебра изнутри для зеркального блеска, который со временем окисляется, образуя патину. Эта естественная реакция — один из главных признаков подлинности. Краска часто наносилась вручную, могут быть видны мазки кисти, а блестки (манка, бисер) могут осыпаться.

Реплики часто имеют слишком яркую, равномерную и свежую краску. Отсутствие патины на игрушках, которые должны были быть посеребрены изнутри, — повод для сомнения.

Материал и вес

У ранних советских игрушек стекло обычно тонкое, почти невесомое, легко бьется. Фигурки могут быть немного несимметричными из-за ручного выдувания.

Современные реплики часто используют более толстое и тяжелое стекло, чтобы избежать боя при транспортировке. Фигуры, сделанные по современным формам, могут быть слишком идеальными.

Внимание к деталям

При покупке редких елочных игрушек времен СССР или Российской империи требуйте максимально детальные фото.

Современные ватные игрушки, имитирующие дореволюционные или довоенные, часто выдают себя слишком яркими, химическими красителями и использованием современных видов ваты, которая выглядит слишком пушистой и не такой плотной, как старая, пропитанная клейстером вата.

Сколько стоят советские елочные игрушки? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мир винтажных и антикварных игрушек представляет собой захватывающий сплав истории, искусства и ностальгии. Грамотный коллекционер всегда помнит, что самый ценный экземпляр — это тот, который приносит радость.

