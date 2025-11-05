Художник назвала главный тренд новогоднего декора Художник Лошкарева посоветовала украсить елку на Новый год в русском стиле

Главный тренд елочных украшений — русский традиционный стиль, заявила «Вечерней Москве» художник Екатерина Лошкарева. Она посоветовала в преддверии Нового года украсить главный символ праздника шишками, ветвями деревьев, дольками апельсина, кружевом и гипюром.

Очень модные сейчас состаренные шары можно сделать своими руками. Возьмите простой стеклянный или пластиковый шар, слегка потрите его наждачной бумагой и пшикните изнутри спреем «искусственный снег». Конечно, винтажные игрушки можно приобрести и с рук, но это будет дороже, — порекомендовала Лошкарева.

Эксперт предложила использовать в качестве елочных украшений ватные игрушки и маленькие варежки. Под елку вниз можно поставить фигурки сказочных героев, а вместо мишуры повесить льняные или бархатные ленты.

Ранее иммунолог Парвиз Азизов заявил, что при выборе елочных игрушек крайне важно учитывать их состав. Он посоветовал покупать украшения из натуральных материалов.