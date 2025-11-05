Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 11:15

Художник назвала главный тренд новогоднего декора

Художник Лошкарева посоветовала украсить елку на Новый год в русском стиле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главный тренд елочных украшений — русский традиционный стиль, заявила «Вечерней Москве» художник Екатерина Лошкарева. Она посоветовала в преддверии Нового года украсить главный символ праздника шишками, ветвями деревьев, дольками апельсина, кружевом и гипюром.

Очень модные сейчас состаренные шары можно сделать своими руками. Возьмите простой стеклянный или пластиковый шар, слегка потрите его наждачной бумагой и пшикните изнутри спреем «искусственный снег». Конечно, винтажные игрушки можно приобрести и с рук, но это будет дороже, — порекомендовала Лошкарева.

Эксперт предложила использовать в качестве елочных украшений ватные игрушки и маленькие варежки. Под елку вниз можно поставить фигурки сказочных героев, а вместо мишуры повесить льняные или бархатные ленты.

Ранее иммунолог Парвиз Азизов заявил, что при выборе елочных игрушек крайне важно учитывать их состав. Он посоветовал покупать украшения из натуральных материалов.

праздники
художники
украшения
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата возвращения сборной России по футболу на международную арену
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.