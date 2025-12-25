Новый год — 2026
Беглов высказался о бюджете на новогодние украшения Петербурга

Беглов: бюджет на новогодний декор Петербурга был меньше московского

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Бюджет на праздничное украшение Санкт-Петербурга был значительно меньше, чем в Москве, заявил губернатор города Александр Беглов в интервью «Вы слушали Маяк». По его словам, сумма на декор была согласована с жителями и общественными организациями.

Мы не можем потратить больше, чем Москва. Москва просто огромная и большая, — отметил Беглов.

Губернатор также объяснил, что обилие гирлянд в городе не является излишним, а необходимо для компенсации дефицита естественного света из-за географического положения Северной столицы.

До этого издание RTVI сообщило, что общие расходы российских городов на декор превысили 3 млрд рублей, из которых 1,23 млрд пришлось на Петербург, а Москва потратила около 414 млн.

Ранее тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь заявила NEWS.ru, что Мурманск является одним из самых атмосферных российских городов для встречи Нового года. Не менее праздничная атмосфера царит в период зимних праздников и в других уголках России. Как отметила специалист, особое очарование Новому году придают масштабные украшения Москвы и Петербурга, а также рождественские ярмарки Калининграда.

