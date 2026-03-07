Зимняя Олимпиада — 2026
К чему снится кольцо: верность или ловушка?

К чему снится кольцо: верность или ловушка? К чему снится кольцо: верность или ловушка? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Видеть кольцо во сне — это намек на бесконечный цикл судьбы, где верность и обязательства переплетаются с нерешенными вопросами. Согласно сонникам Миллера и Ванги, гладкое украшение предвещает надежный союз или скорую женитьбу, а сломанное — сулит разлад и убытки. Надевать кольцо на палец означает принятие клятвы или нового этапа в отношениях, снимать — освобождение от гнетущих уз.

Золотое кольцо во сне сияет знаком успеха и гармонии. Оно сулит взаимную любовь, свадьбу с близким человеком или финансовый подъем, особенно если украшение с бриллиантом. Сонник Фрейда добавляет: для одиноких это встреча с судьбой, полная радости и стабильности, но потеря золота предупреждает об интригах.

Серебряное кольцо несет оттенок тайн и мелких печалей. Оно говорит о скрытых эмоциях, которые вот-вот выйдут наружу, или о тяжелом труде. Велесов сонник трактует его как радость вперемешку с заботами, а для тех, кто в паре, — намек на верность, но с испытаниями.

Обручальное кольцо во сне усиливает тему брака. Оно предвещает хлопоты, но и карьерный рост или укрепление семьи. Потерять его — к разводу или предательству, найти — к примирению. Лофф видит в нем благополучие и надежные партнерства.

Кольцо снится женщине как зов к семье и нежным чувствам: золотое обещает замужество, серебряное — тайную страсть. Мужчине же оно сигнализирует о делах: обручальное сулит продвижение, но без камня — трудности и измены от окружения. Российский сонник уточняет: для мужчин с камнем — знакомство с влиятельным союзником.

Ранее мы выяснили, к чему снится золото.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
