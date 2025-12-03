Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 13:39

Военкор объяснил значение освобожденного села Червоное

Коц: освобождение села Червоное позволит выйти к Гуляйполю с нового направления

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Освобождение ВС России села Червоное позволит выйти к Гуляйполю с нового направления, заявил в Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, тогда станет возможным взять город в полукольцо.

Из Червоного можно двигаться на юг – в сторону села Марфополь, расположенного на трассе, ведущей в Гуляйполе с юго-востока. Его освобождение позволит выйти на город с нового направления и взять его в полукольцо, — написал он.

Он добавил, что подразделениям группы «Восток» удалось успешно завершить операцию против окружения частей 102-й бригады теробороны Украины. Украинская сторона понесла значительные потери: уничтожено более 10 единиц боевой техники, убито и ранено около роты солдат.

Ранее украинское командование направило бывших осужденных из 225-го штурмового полка для контроля за военнослужащими 102-й бригады на Гуляйпольском направлении. Эти подразделения выполняют функции заградительных отрядов в районе наступления российской группировки «Восток».

Кроме того, освобождение населенного пункта Затишье в Запорожской области создало российским военным возможность для продвижения к Гуляйполю. Как отметил военный корреспондент, занятие данного города позволит обойти украинские позиции с тыловой стороны и выйти к Орехову

Россия
СВО
Гуляйполе
кольцо
