День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 20:11

ВСУ оказались под двойным давлением на Гуляйпольском направлении

ТАСС: Киев сформировал заградотряды из осужденных на Гуляйпольском направлении

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинское командование направило бывших осужденных из 225-го штурмового полка для контроля за военнослужащими 102-й бригады на Гуляйпольском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах. Эти подразделения выполняют функции заградительных отрядов в районе наступления российской группировки «Восток».

Украинское командование перебросило в район Гуляйполя, где наступает группировка войск «Восток», заградительные отряды, которые формируются из бывших осужденных боевиков 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Так, 77-й батальон 102-й бригады оказался зажат между бойцами группировки войск «Восток» с одной стороны, заградительными отрядами 225-го штурмового полка — с другой, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о выходе российских военных на окраины населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. По его информации, группировка «Восток» осуществляет наступательные действия на протяженном участке фронта.

Кроме того, освобождение населенного пункта Затишье в Запорожской области создало российским военным возможность для продвижения к Гуляйполю. Как отметил военный корреспондент, занятие данного города позволит обойти украинские позиции с тыловой стороны и выйти к Орехову — крупнейшему укрепрайону ВСУ на Запорожском направлении.

ВСУ
осужденные
Запорожье
штурмовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подорожание ЖКУ дважды в 2026 году: сколько будем платить за «коммуналку»
Адвокат рассказала, можно ли Седокову судить за мошенничество
Стало известно, куда переселили жителей Кабардинки после атаки БПЛА
На Украине хотят проверить сделки для Минобороны
Перечислены российские звезды-рекордсмены по количеству браков
Папа Римский ввел два «пикантных» запрета для католиков
Дрисколл прямо сказал, что ждет Украину
Сотрудничество России и Китая стало «пощечиной» для Японии
В МЧС сообщили о масштабном пожаре в подмосковном ресторане
Раскрыта тайна развеивания праха Плисецкой и Щедрина
Адвокат Добровинский рассказал, является ли развод Дибровых фиктивным
В России предложили «переплавить» опыт ветеранов СВО в научные технологии
Стало известно, кто убедил назначить Дрисколла посредником по Украине
ВСУ оказались под двойным давлением на Гуляйпольском направлении
В Испании рассказали, что стоит на кону в украинском конфликте
Критика КВН, скандал из-за СВО, кризис в браке: как живет Денис Косяков
Премиальная шуба на тарелке: добавьте морепродукты и удивите гостей
В РФ дошел «сюрприз из космоса», в Москве ждут крепкие морозы: что дальше
Известная американская певица потребовала $5 млн с ветерана-инвалида
Совфед оставил прежним коэффициент для расчета военных пенсий в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.