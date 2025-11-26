ВСУ оказались под двойным давлением на Гуляйпольском направлении ТАСС: Киев сформировал заградотряды из осужденных на Гуляйпольском направлении

Украинское командование направило бывших осужденных из 225-го штурмового полка для контроля за военнослужащими 102-й бригады на Гуляйпольском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах. Эти подразделения выполняют функции заградительных отрядов в районе наступления российской группировки «Восток».

Украинское командование перебросило в район Гуляйполя, где наступает группировка войск «Восток», заградительные отряды, которые формируются из бывших осужденных боевиков 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Так, 77-й батальон 102-й бригады оказался зажат между бойцами группировки войск «Восток» с одной стороны, заградительными отрядами 225-го штурмового полка — с другой, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о выходе российских военных на окраины населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. По его информации, группировка «Восток» осуществляет наступательные действия на протяженном участке фронта.

Кроме того, освобождение населенного пункта Затишье в Запорожской области создало российским военным возможность для продвижения к Гуляйполю. Как отметил военный корреспондент, занятие данного города позволит обойти украинские позиции с тыловой стороны и выйти к Орехову — крупнейшему укрепрайону ВСУ на Запорожском направлении.